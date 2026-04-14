Javier Milei reconoció el mal dato del IPC de marzo y aseguró que sacará "todos los pesos de la calle hasta que la inflación se desplome"

En el cierre del AmCham Summit, el presidente Javier Milei reconoció el mal dato de inflación de marzo y, pese a ello, aseguró que en los próximos meses la tendencia será a la baja.

El presidente Javier Milei admitió el mal dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, durante su exposición en AmCham Argentina, aunque buscó llevar tranquilidad y afirmó: “Hacia adelante va a bajar”.

“Yo creo que una de las cosas importantes es explicar y tener claro lo que está pasando, porque cuando uno entiende y tiene un diagnóstico , es un primer paso para encontrar una solución ", señaló el mandatario ante empresarios.

En línea con lo que había previamente publicado en X, Milei aseguró que la inflación "le repugna" , pero afirmó: "Estamos convencidos de que hacia adelante, la inflación va a bajar".

"Tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien", ratificó el Presidente, que pidió "paciencia" y "no desesperarse".

A pesar del mal dato de marzo, Javier Milei sostuvo que la inflación "hacia adelante va a bajar".

A modo de explicación, el jefe de Estado aseveró que el año pasado "Argentina tuvo que enfrentar dos shocks de características descomunales".

En primer lugar, puso a la política como uno de los responsables, sobre todo desde el triunfo de Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires. "El Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron", afirmó.

gabinete milei amcham Parte del Gabinete, presente en el discurso de Javier Milei.

Además, sostuvo que el país "enfrentó una gran corrida". "En cualquier momento de la historia que hubiera pasado algo así, el país habría volado por los aires. Pero no solo no voló, recibimos un fuerte respaldo en las urnas. La gente sabe del esfuerzo que se está haciendo y sabe que no quiere volver al pasado”, indicó.

En cuanto a ese segundo shock, Milei lo atribuyó a "una monstruosa caída de la demanda de dinero", equvalente a 41 mil millones de dólares.

Javier Milei: "Esto no es inflación"

Por otro lado, el Presidente señaló que marzo "es un mes con una estacionalidad muy negativa" y en este caso "impactó lo que tiene que ver con la guerra y como eso afectó todo lo vinculado al transporte, y obviamente, por cuestiones estacionales, la suba de la carne”.

En ese sentido, reafirmó: "La política monetaria no cambió, esto no es inflación, es que pegó un salto el nivel de precios pero la inflación de largo converge a la internacional. El equilibrio que vamos a largo plazo no cambió, cambió la dinámica de cómo se mueve el índice en el tiempo".

Javier Milei Amham Javier Milei: "Esto no es inflación".

Y ratificó: “Lo bueno de este dato es que sirve para tomar conciencia que la inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a tomar el sendero de crecimiento que teniamos antes del ataque de la política”.

Asimismo, puso como una señal positiva que "la demanda de dinero ha empezado a crecer”, algo que vinculó directamente con la compra de reservas por parte del Banco Central, la baja de tasas y la estabilización del tipo de cambio.

Milei insistió en que hay una suerte de reactivación económica: "La actividad empezó a rebotar, el crédito está creciendo y empezamos a recomponer el capital de trabajo".

Fiel a su estilo, el mandatario aseguró que continuará con el equilibrio fiscal como bandera. "En la última reunión de Gabinete insistí en que la motosierra no para.Vamos a seguir recortando el gasto público para seguir bajando los impuestos, porque los impuestos son un robo", afirmó.

En ese sentido, señaló que no cambiará "un ápice" de la política monetaria: "Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que la tasa de inflación se desplome".

Por último, señaló que no busca “eternizarse en el poder”, sino "escribir la mejor página de la historia argentina” durante su mandato, aunque se mostró confiado en un posible respaldo electoral.

“Cuando vean cómo cae la inflación y la pobreza, y cómo la economía se recupera y suben los salarios, probablemente nos acompañen y podamos continuar con más liberalismo”, concluyó.