Kicillof pidió que acuerdo con FMI "no ahogue" crecimiento provincial

Ante la atenta mirada de los diputados y senadores bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición, dirigentes nacionales, representantes judiciales y de los gremios, el gobernador comenzó su alocución golpeando fuerte para el lado de la oposición en relación a la famosa herencia recibida de parte de María Eugenia Vidal (sin mencionarla) y de aquello que, tras un tiempo sin hacerlo, volvió a llamar “tierra arrasada”.

“Venimos de 6 años muy duros, en los que la gente fue expuesta, primero, a las políticas neoliberales y luego castigada por la incertidumbre, el aislamiento, el miedo y las pérdidas causadas por la pandemia. Por ello, durante los próximos dos años de nuestro gobierno todos los recursos y esfuerzos estarán orientados a reparar, reconstruir y transformar”.

Lo que no dijo Kicillof sobre su futuro es que los próximos dos años serán los que marcarán su rol a partir de 2023. Y es por esto que dejó para el final el “Programa 6x6”, con el que busca recuperar todo aquello que la pandemia frenó y que será clave para poder evidenciar rumbo a lo que será la pelea electoral del año que viene.

Logros

Con un discurso extenso en el que recorrió algunos de los logros alcanzados bajo su gestión en la pospandemia y con la obra pública como brazo ejecutor de aquello que, en concreto, significó una confirmación rumbo a sus claras intenciones de ir por la reelección.

“La recuperación económica no es natural. No es un mero rebote de la economía. No hubiera sucedió sin la participación de un estado presente que acompañó a todos los sectores productivos. Nuestra principal acción de gobierno se rige por proteger el trabajo y desde nuestros organismos pusimos en marcha planes para asegurar esta recuperación”, manifestó. Y sumó: “Estamos en condiciones de decir que se recuperó la caída de la pandemia. Y en muchos sectores estamos superando los índices previos a marzo de 2020”.

Kicillof también ahondó sobre educación y seguridad, principalmente, y dejó un claro mensaje sobre la fuerza productiva del territorio. “Los bonaerenses debemos estar orgullosos. La Provincia no se divide, pero no se corta sola. Crece para que crezca toda la patria”.

El gobernador tampoco evitó la discusión por el convenio con el FMI y manifestó que “el acuerdo no tiene que ahogar nuestro crecimiento, ni nuestra recuperación. En la provincia de Buenos Aires no hay lugar para ajuste. Después de una crisis tan dura, estamos empezando a caminar y nadie tiene derecho a cortarnos las piernas. Los bonaerenses ya hicieron mucho sacrificio y trabajamos para saldar la verdadera deuda, que es con nuestro pueblo”.

Como parte de la misma temática, el gobernador habló de “una deuda impagable, que ahora tiene una negociación que busca evitar una catástrofe y atenuar las lamentables consecuencias de un crédito que fue solicitado de manera irresponsable”. Y agregó: “Más que un préstamo, fue una trampa. Y de esa trampa estamos intentando salir. No puedo dejar de manifestar el repudio al neoliberalismo y al FMI por dejarnos sometidos”. Y también aclaró que “el Frente de Todos no tiene nada que ver con el origen de la deuda, nunca hubiéramos ido a golpear las puertas del FMI”.

Por último, le habló a los legisladores presentes sobre la llamada “Mesa judicial” y sostuvo que “en los últimos tiempos se conocieron escenas de causas armadas y persecución política”. “Esta Legislatura tiene que tomar cartas en el asunto. Discutan y debatan. Es oprobio para la provincia de Buenos Aires y, como dijo el Presidente, tenemos que clausurar los sótanos de la democracia”, cerró.