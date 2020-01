Tras recibir a intendentes de Cambiemos, Kicillof realizará cambios en Ley Impositiva

Kicillof aprovechó la situación para hacer un planteo de cómo está Buenos Aires en la actualidad y dejó claro que la prioridad estará en la educación y en la salud. Además, sumó como en las urgencias la situación carcelaria.

Durante una hora y cuarenta minutos, el gobernador, que estuvo acompañado por tres funcionarios, la ministra de Gobierno provincial, Teresa García; la directora de Educación, Agustina Vila, y el ministro de Educación Daniel Gollán, trazó un panorama sobre la problemática que atraviesan los establecimientos educativos, la falta de insumos en los hospitales, el Fondo de Infraestructura, el Fondo Educativo y los vencimientos de deuda.

Después llegó el punto más áspero: el debate por la Ley Impositiva. En relación con este punto, Kicillof aseguró que los sectores a los que les tocará el 75 por ciento de incremento son aquellos a los que les fue muy bien con el gobierno anterior. “Fui a ver al gobernador y me encontré con Robin Hood”, sentencia el radical Víctor Aiola, intendente de Chacabuco. “Sin embargo, pienso que no es algo descabellado. El esfuerzo lo deben hacer los que más tienen. No está bueno que en este país en el que pasaron cosas complejas siempre terminen sufriendo los que menos tienen. Es algo independiente del color político”.

En definitiva, el tratamiento de la Ley Impositiva quedó para el miércoles próximo. Los legisladores contarán con una nueva versión que el gobernador enviará con algunos cambios menores (restitución a municipios del cobro de Patentes municipalizadas, por ejemplo).

Una posibilidad es que se apruebe en Diputados -controlada por el oficialismo- con los aspectos principales del texto tal como fue presentado, y que ese mismo día en el Senado la oposición -que tiene allí mayoría- modifique algunos puntos -como bajar el tope del 75%- y finalmente la Cámara baja la convierta en ley con los cambios introducidos.

Una vez terminada la reunión, Jorge Macri manifestó que “nosotros vamos a darle quórum o tratamiento en la medida que haya una ley que podamos trabajar en conjunto y ese es un objetivo para la semana que viene”. Del otro lado, un jefe municipal sostuvo que “hay interlocutores que no tienen la voz de toda la oposición”.

Julio Garro, intendente de La Plata había expresado minutos antes de empezar que la exgobernadora María Eugenia Vidal les había dado “la libertad que amerita trabajar dentro de un foro, y eso es muy positivo”.

La previa

La reunión con los intendentes se llevó a cabo en dos turnos. Primero, los vecinalistas; segundo, los jefes de distrito de Juntos por el Cambio, que se encontraron en la previa en el hotel Gran Brizo y allí acordaron quiénes serían los interlocutores.

Por el foro de intendentes radicales, Miguel Fernández. El mandamás de Trenque Lauquen fue quien generó este encuentro con el gobernador que, en un principio, solo involucraba a los jefes de distrito de la U.C.R.

Por el PRO, Jorge Macri, quien enterado de la reunión sumó a los intendentes propios para que dijeran presente. El aviso del mandatario municipal de Vicente López llegó cuando la Ley Impositiva ya estaba en marcha. Y el encuentro fue tomado como una posibilidad de hacerle llegar al gobernador los puntos en conflicto.

Las diferencias son claras pese a que la oposición, en su conjunto, acordó el planteo de hacer una próxima reunión con algunos ministros para continuar con el mecanismo de trabajo que se venía dando en la gestión anterior entre equipos técnicos de la provincia y las intendencias.

“Hay dos relatos bien distintos. Por un lado está lo que piensa el radicalismo y por el otro el PRO. Nosotros no salimos en la foto de ninguna fiesta de 15 durante el gobierno de Vidal. Y ahora estamos parados de otra manera. Lo de (Jorge) Macri es habitual. Siempre quiere ser protagonista”, asegura un intendente radical. Y agrega, como dato de color, que en un momento de la reunión Kicillof cedió el micrófono para que hable Teresa García, a quien ponderó para la relación con los intendentes. Lo pasaron con la intención de que le llegue a ella. “Macri lo tomó y se puso a hablar. Fue desubicado y vergonzoso”.

Las diferencias entre el radicalismo y el PRO están cada vez más en estado de ebullición. Una vez terminado el encuentro, los intendentes de Juntos por el Cambio quedaron en reunirse con los legisladores propios. No fue fácil. Los ediles del PRO no querían ser de la partida si la reunión contaba con la presencia de Gustavo Posse. Tuvo que mediar, una vez más, su vecino Jorge Macri. “Algunos legisladores pidieron que no esté, que haga una reunión con sus diputados. Es una lástima que Gustavo se esté cortando solo...”, sostuvo un dirigente del PRO.

La Ley Impositiva expone puntos políticos opuestos. El radicalismo se muestra más flexible mientras que el vidalismo es más inflexible con algunos puntos. “Es abusivo para ciertos sectores. El 75 por ciento afecta a más de 200 personas, como asegura Kicillof”, dice Javier Martínez, intendente de Pergamino.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, aclaró que el gobernador “fue claro y explícito” en su alocución al afirmar que “no hay municipios de primera o de segunda”. Habrá que ver de qué manera acciona la oposición ante este nuevo escenario de fricción.