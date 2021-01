Caso Píparo: muchas dudas y ruido político en Juntos por el Cambio

Ayer, el abogado de los dos jóvenes que fueron atropellados por el marido de la legisladora, que ingresó a la política en una boleta platense tras el penoso hecho de inseguridad del que fue víctima en 2010 cuando resultó baleada por ladrones en una salidera bancaria, aseguró que el municipio manipuló las grabaciones para favorecer al matrimonio Píparo y que su esposo debe ser imputado por “homicidio en grado de tentativa”, ya que las víctimas no tuvieron nada que ver con un asalto y solo se dirigían a ver la tradicional quema de muñecos que se desarrolla en La Plata cada Año Nuevo.

Además, fuentes de la investigación aseguraron, por otro lado, que también se va a investigar por qué motivo no fue realizado el control de alcoholemia a Buzali, ya que distintos testigos aseguraron haberlo visto alcoholizado al momento del hecho.

El tanto, los jóvenes atropellados por el auto Fiat 500L negro de Píparo declararon el fin de semana ante la Justicia provincial y si, bien está acreditado que la diputada sufrió el robo de su cartera y de su teléfono celular por parte de “motochorros”, “no existe ningún tipo de indicio” que permita sospechar que esos chicos fueran los autores del asalto.

Por otra parte, los investigadores explicaron que el iPhone robado a Píparo fue recuperado cerca de las 3.30 de la madrugada del 1 de enero, es decir, unas horas después del hecho, por una pareja de jóvenes que caminaba por la calle y lo encontró tirado.

Además, afirmaron que el esposo de Píparo,por el momento no se encuentra imputado en el expediente que está a cargo la titular de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) 17 de La Plata, Eugenia Di Lorenzo.

El abogado Martín De Vargas, quien representa a los heridos, dijo que cuando los jóvenes pasan por la Plaza Güemes y doblan por la calle 21, “fueron embestidos por el marido de Píparo”.

“El tema es que Píparo declaró cosas que no son, que fue un robo. El robo no fue en ese lugar y no había situación de legítima defensa ni nada. Fue a matar dolosamente a quien ella creía que le había robado”, aseguró.

Según el relato de Píparo, cerca de las 2 de la madrugada del 1 de enero fue asaltada por motochorros cuando llevaba a su padre a su casa tras los festejos de Año Nuevo y le robaron la cartelera y su teléfono iPhone.

Luego, de acuerdo al relato de la legisladora, cuando se dirigían a realizar la denuncia en una comisaría en su auto Fiat 500 negro manejado por su marido Buzali, volvieron a ser interceptados por los motochorros y en ese momento embistieron a una de las motos para escapar.

Según De Vargas, finalmente Píparo y su marido detuvieron la marcha en Plaza Moreno, “donde los estaba esperando el secretario de Seguridad Municipal, Darío Ganduglia, que justamente es quien maneja todas las cámaras del municipio”.