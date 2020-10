Carreras se diferencia de Nación ante tomas de tierras mapuches

Anteanoche, en diálogo con Ámbito, Carreras hizo referencia al desalojo exitoso en El Foyel, donde tras la orden de la Justicia local y con la policía en el predio de la familia Soriani, los ocupantes se retiraron del terreno. “Se pudo comprobar cómo puede actuar el Estado en su conjunto, con procuración, el Ministerio Público y el personal policial entrenando. Se demostró que cuando hay convicción se puede defender las instituciones de forma pacífica”, dijo la gobernadora, al tiempo que aseguró que las tomas de tierras en la provincia “se tienen que terminar” y que hace falta una “presencia constante del Estado”. Ayer, dos personas quedaron imputadas por la toma, mientras se liberó a los detenidos de dos atrás cuando se realizó el desalojo.

Los episodios de Villa Mascardi, en tanto, siguen pendientes de resolución por parte del Gobierno nacional y llevó con anterioridad a reuniones entre Carreras y Frederic para que haya una respuesta de fondo a la toma que se mantiene desde 2017.

La gobernadora se acercó anteayer al bloqueo a la Ruta 40 porque Frederic dijo que recién se podría “despejar en once horas”, dijo Carreras. La respuesta a la comitiva oficial no fue cordial por parte de los mapuches, quienes lanzaron piedras. Finalmente, Gendarmería liberó más tarde el paso tras la orden de la Justicia federal. “Esto no debería ocurrir. Hace mucho tiempo que los vecinos padecen de esta situación. Necesitamos presencia constante para evitar que esto ocurra”, mencionó Carreras a este medio.

También cuestionó el rol del INAI, y acusó a su titular, la rionegrina Odarda, de fomentar las tomas por cuestiones ligadas a la política local. “El INAI es una institución de la democracia y debe actuar como tal ante personas que no reconocen el Estado”, dijo.