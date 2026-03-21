Córdoba impulsa el cine independiente con la nueva programación del Cine Arte Córdoba

Se trata de un iniciativa de la provincia para fortalecer su ecosistema cultural con la presentación de la programación 2026. La locación es uno de los espacios emblemáticos para la exhibición de cine independiente.

Se trata de un iniciativa de la provincia para fortalecer su ecosistema cultural.

La provincia de Córdoba continúa fortaleciendo su ecosistema cultural con la presentación de la programación 2026 del Cine Arte Córdoba , uno de los espacios emblemáticos para la exhibición de cine independiente, de autor y producciones fuera del circuito comercial.

Ubicado en el centro de la ciudad, este espacio —considerado el cineclub privado más antiguo de la provincia— se consolida como una plataforma clave para la difusión de contenidos audiovisuales nacionales e internacionales, con una propuesta que combina diversidad de géneros, miradas contemporáneas y una fuerte presencia de cine argentino.

La nueva temporada incorpora una grilla que incluye títulos europeos y latinoamericanos , así como producciones locales que forman parte del denominado “Nuevo Cine Cordobés” , un sector que en los últimos años ganó visibilidad por su crecimiento sostenido y su proyección en festivales y mercados.

En este marco, la programación también se articula con iniciativas como Espacio INCAA, ampliando el acceso a contenidos nacionales mediante una política de precios accesibles y funciones especiales, lo que refuerza el rol del cine como herramienta de desarrollo cultural y formación de audiencias.

En el marco de la presentación de la temporada, la Agencia Córdoba Cultura llevó adelante un encuentro en la sala del Cine Arte Córdoba en el que se dieron a conocer los principales lineamientos de la programación 2026 y sus iniciativas asociadas.

La jornada incluyó un reconocimiento a referentes del sector audiovisual local, entre ellos el director Francisco Dintino —a 40 años de la realización de Bajo otro sol, considerada la primera película íntegramente producida en Córdoba— y la película El Escuerzo, destacada por su calidad de producción y su convocatoria de público. Como cierre, se realizó una función especial de este último film con entrada libre, reforzando el vínculo entre la programación y la promoción del cine local.

Cine Móvil: el cine como herramienta de inclusión

Como parte de su estrategia de alcance territorial, la provincia impulsa el programa Cine Móvil, una iniciativa creada en 1999 que busca acercar el cine nacional a comunidades sin acceso a salas de exhibición.

A lo largo de los años, el programa ha llevado proyecciones a localidades del interior, escuelas, hogares de adultos mayores, centros comunitarios y establecimientos penitenciarios, ampliando el acceso a la cultura y promoviendo el cine como herramienta educativa y de concientización.

Además de facilitar el acceso, las funciones generan espacios de encuentro e interacción social, fomentando la participación comunitaria. En muchos casos, las proyecciones se complementan con debates, charlas y talleres audiovisuales que incentivan la creatividad y fortalecen la identidad cultural local.

En este sentido, la nueva temporada no solo propone una agenda de exhibición, sino también la continuidad de iniciativas que contribuyen a consolidar al cine como un vector de inclusión, desarrollo cultural y construcción de comunidad.

Con una programación sostenida durante todo el año, el Cine Arte Córdoba reafirma su lugar dentro del entramado cultural de la provincia, no solo como sala de exhibición, sino como actor relevante en la dinamización de la industria audiovisual y en la proyección de Córdoba como polo cultural.