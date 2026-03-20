Cómo sigue la causa de Esmeralda tras ser hallada en un descampado en Córdoba

Fue encontrada a 400 metros de su casa tras desaparecer de la puerta de la vivienda. La fiscal de la causa indicó que aún no hay detenidos y se dispuso una serie de análisis que incluyen antenas, celulares incautados y testimonios.

Esmeralda fue encontrada a 430 metros de la vivienda familiar y a 300 metros del río, en una zona con densa vegetación.

La nena de 2 años identificada como Esmeralda Pereyra López , quien estuvo desaparecida cerca de 24 horas , fue hallada sana y salva en un descampado cerca de su Cosquín natal, en Córdoba . Ahora, la causa sigue abierta para determinar las circunstancias de su ausencia mientras aún no hay detenidos ni demorados . Además, se hizo una serie de análisis que incluyen antenas, celulares incautados y testimonios.

Esmeralda había desaparecido en la puerta de su casa, ubicada en el barrio San José Obrero . Luego de una búsqueda intensa fue hallada el jueves cerca de las 12hs a 430 metros de la vivienda familiar y a 300 metros del río, en una zona con densa vegetación. El personal motorizado a cargo de los rastrillajes detectó su presencia entre los pastizales, informaron las autoridades a ElDoceTV.

Luego de su aparición, el ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros relató el momento del hallazgo: “ El policía baja y la abraza. La verdad que es mucha la emoción ”, detalló y además remarcó que “se la ve bien, está sana y salva”. “Estoy convencido de que el accionar inmediato, la activación de la Alerta Sofía y todos los recursos en rutas y calles ayudaron mucho”, destacó Quinteros.

El abuelo de la niña, Marcelo, habló con C5N y detalló que sobre el camino en el que se encuentra la casa familiar "pasa gente y sola no se va a ir": "Para allá arriba hay un barrio y la gente sube y baja, no sé si es gente buena o mala. Pasan quienes van a trabajar, llevan a los chicos al colegio o van al centro a hacer trámites", detalló.

" No sé qué se le pasó por la cabeza a quien haya sido, pero me la llevaron a la nena ", detalló el hombre y agregó que no cree que Esmeralda se haya perdido sola. Además, se conoció la existencia de una casa abandonada ubicada a unos metros dentro del perímetro donde la niña fue hallada, de la que sospechan que pudo haber sido dejada allí para de ahí caminar unos metros hasta ser vista entre los pastizales.

Esmeralda aparición Córdoba "No sé qué se le pasó por la cabeza a quien haya sido, pero me la llevaron a la nena", detalló el abuelo de Esmeralda y negó que se haya perdido sola.





La fiscal de Cosquín Silvana Pen confirmó que la causa sigue abierta y aclaró que ninguna hipótesis está confirmada o descartada. El sitio donde fue hallada, de acuerdo a las autoridades, había sido registrado previamente por los operativos policiales, lo que llevó a los investigadores a considerar que “alguien la llevó y la dejó allí”.

Por su parte, el ministro Quinteros afirmó que “es difícil pensar que la nena hizo ese recorrido a pie”, en referencia a los 500 a 600 metros lineales que separan la casa del lugar donde fue ubicada.

En el marco de la investigación, la fiscal Pen solicitó el secuestro y peritaje de los celulares pertenecientes al círculo más cercano de la familia. El Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés informó que en el operativo participaron más de 90 efectivos, drones con sensores térmicos y equipos de la división canes.

alerta sofia esmeralda El MPF cordobés informó que en el operativo participaron más de 90 efectivos, drones con sensores térmicos y equipos de la división canes. Gentileza: La Voz

Respecto al impacto de la búsqueda, Pen confirmó que no hay detenidos ni demorados hasta el momento y detalló que se analizaron registros de antenas, cámaras, 11 teléfonos celulares incautados y testimonios cruzados como parte del proceso.

Por otro lado, algunos vecinos de la zona señalaron al personal del circo: testimonios señalaron que cuando fueron consultados por el caso de la niña se desplazaron a La Cumbre. La fiscal subrayó que se allanaron los lugares y se secuestraron vehículos. Esta es solo una de las posibles vertientes bajo análisis.

En relación al estado de Esmeralda, la menor permanece bajo observación en el Hospital Domingo Funes junto a sus padres, en un cuadro de estrés pero sin criterio de internación. La funcionaria indicó que presenta heridas menores, como raspaduras en la pierna y sobre la ceja, sin lesiones graves. Además durante una conferencia de prensa aclaró que “no hay sospechas de abuso sexual”.

Cómo fue el operativo de búsqueda para encontrar a Esmeralda, la niña desaparecida en Cosquín

Esmeralda Pereyra López apareció sana y salva después de desaparecer el miércoles 18 de marzo de su casa en el barrio San José Obrero, en Cosquín, Córdoba. La niña de dos años había sido vista por última vez alrededor de las 14:30 horas, mientras estaba junto a su hermano. La menor se extravió de manera repentina, sin que ningún familiar advirtiera su salida.

La búsqueda movilizó a más de 90 efectivos de distintas fuerzas policiales, drones con detección térmica, perros rastreadores, patrullajes peatonales y controles en rutas. Después de más de 20 horas de tensión, fue encontrada en un descampado a unos 800 metros de su domicilio, en una zona que previamente había sido rastrillada.

El operativo para encontrar a Esmeralda se desplegó de manera inmediata después de la denuncia presentada por su madre, Tiana López, alrededor de las 16:00. Personal de la policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) comenzaron con la búsqueda coordinada, que incluyó patrullajes, revisión de casas y terrenos con vegetación, y el uso de tecnología avanzada como drones con cámaras térmicas y perros.