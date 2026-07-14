La provincia de Buenos Aires oficializó un programa para fortalecer la atención de la enfermedad renal crónica avanzada + Agregar ámbito en









El Gobierno bonaerense aprobó el convenio entre el Ministerio de Salud y el INCUCAI para implementar el Programa ERCA, que busca mejorar la detección, el seguimiento y el cuidado integral de los pacientes mediante consultorios especializados y un registro nacional.

La iniciativa tiene como objetivo poner en marcha en territorio bonaerense el Programa ERCA. Pixabay

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la implementación del Programa para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), tras aprobar el convenio suscripto entre el Ministerio de Salud bonaerense y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense mediante el Decreto 741/2026.

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La iniciativa tiene como objetivo poner en marcha en territorio bonaerense el Programa ERCA, aprobado previamente por el Ministerio de Salud de la Nación, para promover la detección, la estadificación, el registro y el cuidado integral de las personas con enfermedad renal crónica avanzada.

Como parte del acuerdo, se prevé la instalación de Consultorios de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (CERCA) y el desarrollo del Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (RNERCA), que funcionará como un nuevo módulo del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA).

El decreto establece que el Ministerio de Salud, a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), propondrá los establecimientos sanitarios donde se implementará el programa. Esa selección deberá contar con la conformidad del INCUCAI.

Asimismo, la cartera sanitaria provincial y el CUCAIBA podrán gestionar proyectos de inversión en los hospitales incorporados al programa con el fin de favorecer el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con las pautas previstas para la ejecución del Fondo Solidario de Trasplantes, establecido por la Ley 27.447.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, contado desde su firma, con renovación automática por iguales períodos. No obstante, cualquiera de las partes podrá rescindirlo en cualquier momento, sin necesidad de invocar causa, siempre que lo comunique con una antelación mínima de 60 días corridos. La norma también dispone que, en caso de celebrarse acuerdos específicos, complementarios o protocolos adicionales vinculados con el convenio, deberán intervenir previamente los organismos de asesoramiento y control competentes, cuando así corresponda. El decreto lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof; del ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.