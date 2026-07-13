Javier Milei y Diego Santilli reordenaron el área de Comunicación y oficializaron la nueva estructura de la Jefatura de Gabinete + Agregar ámbito en









Tras los cambios en el Gabinete, el Ejecutivo transfirió las áreas de comunicación a dos secretarías presidenciales, designó nuevas autoridades e incorporó dos vicejefaturas bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Un decreto firmado por Javier Milei y Diego Santilli transfirió áreas que dependían de la Jefatura de Gabinete a las secretarías de Vocería Presidencial y de Comunicación y Medios, completando la reorganización tras la salida de Manuel Adorni.

El Gobierno avanzó con la reorganización de su esquema de comunicación y oficializó la nueva estructura de la Jefatura de Gabinete, luego de los cambios derivados de la salida de Manuel Adorni y la asunción de Diego Santilli al frente del organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue formalizada mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La norma dispone la transferencia de distintas áreas que dependían de la Jefatura de Gabinete hacia la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas bajo la órbita de la Presidencia.

El Gobierno transfirió áreas de Comunicación a Presidencia y redefinió el organigrama La reorganización se enmarca en el Decreto 571/2026, dictado semanas atrás, que eliminó el Ministerio del Interior y redistribuyó sus competencias dentro de la Jefatura de Gabinete. Con esta nueva disposición, el Ejecutivo terminó de definir la estructura interna y los recursos que administrarán las dos secretarías.

Según el texto oficial, la Secretaría de Vocería Presidencial quedó integrada por una Unidad Gabinete de Asesores y una Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital. Además, se estableció que la Secretaría General de la Presidencia brindará el soporte administrativo, financiero, presupuestario y de recursos humanos necesario para su funcionamiento.

Además de redistribuir unidades, personal y presupuesto, el Gobierno oficializó la estructura definitiva de la Secretaría de Vocería Presidencial y de la Secretaría de Comunicación y Medios, que dependerán directamente de la Presidencia. Casa Rosada Por su parte, la Secretaría de Comunicación y Medios pasó a incorporar las subsecretarías de Coordinación Administrativa y Legal, Prensa y Actos de Gobierno, Comunicación y Medios Públicos y Análisis y Planificación de Gobierno, esta última transferida desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. También recibió la Dirección de Dictámenes de Comunicación y Prensa, que dependía de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

El decreto establece además que la transferencia comprende los créditos presupuestarios, bienes, unidades organizativas y el personal con sus respectivos cargos y dotaciones vigentes. La norma también actualizó el organigrama de la Jefatura de Gabinete con la incorporación de dos nuevas vicejefaturas con rango de secretario. Una de ellas tendrá competencias en proyectos estratégicos, relaciones parlamentarias, innovación, ciencia, tecnología, turismo, ambiente y deportes, mientras que la otra estará orientada a la relación con las provincias, los municipios y los asuntos políticos. En paralelo, el Gobierno completó la conformación de la Secretaría de Vocería Presidencial mediante el Decreto 586/2026, también publicado este lunes en el Boletín Oficial. Allí se designó a Pamela Fernanda Morales Jourdan como titular de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital y a Alexia Carolina Sagemuller al frente de la Unidad Gabinete de Asesores. La reorganización se complementa con las designaciones ya oficializadas de Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete y Gustavo Coria como vicejefe de Gabinete del Interior. Ambos cargos fueron creados tras la reforma de la estructura impulsada por el Ejecutivo y formalizados mediante los Decretos 574/2026 y 575/2026, respectivamente. Con estos cambios, el Gobierno dejó formalmente operativa la nueva estructura del área de comunicación y consolidó el traspaso de esas funciones a la órbita directa de la Presidencia de la Nación.