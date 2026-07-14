Mientras avanza con las privatizaciones, el Gobierno aprobó los presupuestos de ARSAT y Nucleoeléctrica

El Ministerio de Economía oficializó mediante tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial la aprobación de los planes de acción y presupuesto para el ejercicio 2026 de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima , la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT) y la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP) , esta última en proceso de liquidación.

A través de la Resolución 889/2026 , firmada por el ministro Luis Caputo , se aprobó el presupuesto de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima , empresa que opera en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía y que gestiona las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.

El texto estimó los ingresos de operación en $974.353.912.510 y los gastos de operación en $1.046.629.487.244, lo que arroja un resultado operativo negativo de $72.275.574.734. En materia de ingresos y gastos corrientes, se proyectaron $1.221.206.865.369 y $1.060.450.643.084 respectivamente, con un ahorro corriente de $160.756.222.285. Considerando la cuenta capital, con recursos por $408.471.007.822 y gastos por $568.834.570.064, la empresa prevé cerrar el año con un superávit financiero de $392.660.043.

El plan de acción de la compañía contempla la continuidad del cronograma de inversiones del Proyecto de Extensión de Vida de Atucha I (PEV CNA I) y del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), con una generación eléctrica neta proyectada de 8.974.937 MWh proveniente de Atucha II y Embalse. El financiamiento incluye transferencias del Tesoro Nacional por $400.000.000.000 con carácter no reintegrable.

En paralelo, la Resolución 888/2026 aprobó el presupuesto de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT SA) , que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Para la compañía se estimaron ingresos de operación por $163.088.723.602 y gastos de operación por $156.342.861.968, con una ganancia de operación de $6.745.861.634. Los ingresos y gastos corrientes se fijaron en $191.494.361.815 y $156.342.861.968, con un ahorro de $35.151.499.847, mientras que los recursos y gastos de capital se estimaron en $20.095.200.000 y $30.634.725.900, respectivamente, lo que deja un superávit financiero proyectado de $24.611.973.947.

El plan de acción de AR-SAT detalla la continuidad del Programa de Desarrollo y Fabricación del Sistema Satelital Geoestacionario ARSAT-SG1, la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) y del Centro Nacional de Datos de Benavídez, además de los servicios de conectividad a escuelas en el marco de los planes Belgrano y Juana Manso. La empresa prevé mantener su dotación en 596 agentes y contempla, para 2026, la ampliación de su capital accionario con salida a bolsas y mercados.

Por último, la Resolución 891/2026 aprobó el presupuesto de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP), en liquidación, organismo que administra el Puerto de Buenos Aires y la Vía Navegable Troncal en el marco del proceso de transferencia de funciones a la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Se estimaron ingresos de operación por $576.480.447.326 y gastos de operación por $467.656.463.437, con una ganancia de operación de $108.823.983.889. Los ingresos corrientes se fijaron en $581.424.530.957 y los gastos corrientes en $467.656.463.437, con un resultado económico positivo de $113.768.067.520. Sumando recursos de capital por $410.750.983 y gastos de capital por $29.744.891.659, la resolución estableció un superávit financiero de $84.433.926.844 para el ejercicio.

El organismo prevé para 2026 el movimiento de 6.429.868 toneladas de cargas, el arribo de 489 buques y de más de 3,8 millones de pasajeros entre cruceros y tráfico fluvial, además de dar continuidad a obras como la Escollera de Protección del Canal de Pasaje y el Centro de Experiencia Portuaria, en el marco del Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto de Buenos Aires.

Por otra parte, a través de la Resolución 890/2026 se aprobó el presupuesto de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA (COVIARA), empresa que actúa en la órbita del Ministerio de Defensa y que atraviesa un proceso de transformación dispuesto por el decreto 117/2025, por el cual se convertirá en una sociedad anónima unipersonal que luego será absorbida por Playas Ferroviarias de Buenos Aires Sociedad Anónima.

Para el organismo se estimaron ingresos de operación por $1.256.051.383 y gastos de operación por $1.382.223.408, lo que arroja un resultado operativo negativo de $126.172.025. En cuanto a los ingresos y gastos corrientes, se proyectaron $1.534.851.369 y $1.458.213.707 respectivamente, con un ahorro corriente de $76.637.662. Sumando recursos de capital por $2.751.450 y sin gastos de capital previstos, la resolución estableció un superávit financiero de $79.389.112 para el ejercicio.

El plan de acción señala que no se prevé inversión en obras durante 2026 ni financiamiento mediante préstamos bancarios, y que la empresa continuará con un esquema de autogestión financiado por la venta de inmuebles, con una planta de personal estimada en 28 empleados.