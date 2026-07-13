La provincia de Buenos Aires destinará más de $10.500 millones para cubrir consumos eléctricos en barrios populares + Agregar ámbito en









El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó los convenios con EDENOR y EDESUR para reconocer los consumos de energía correspondientes a 2024. Los pagos se realizarán en cuatro cuotas durante 2026.

Desde el 1 de enero regirá un nuevo esquema de subsidios para el consumo de energía eléctrica que dejará afuera a usuarios que se benefician con el sistema vigente.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires aprobó los convenios con EDENOR y EDESUR para reconocer los consumos de energía eléctrica correspondientes a 2024 en barrios populares del territorio bonaerense. La medida fue oficializada mediante la Resolución 517/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense.

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La resolución autoriza el pago de más de $10.531 millones a las dos distribuidoras por los consumos registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, en el marco de los acuerdos vigentes para el suministro eléctrico mediante medidores comunitarios en barrios populares.

Más de $10.500 millones para cubrir consumos En el caso de EDENOR, la Provincia abonará $5.450.114.783, mientras que a EDESUR le reconocerá $5.081.451.376. En ambos casos, los desembolsos se efectuarán en cuatro cuotas iguales y bimestrales, durante los meses de junio, agosto, octubre y diciembre de 2026.

Según la norma, los montos corresponden a la participación provincial en el financiamiento de los consumos eléctricos de los barrios populares, equivalente al 42,47%, una vez descontados los pagos realizados entre enero y mayo de 2024 en concepto de tarifa social. Ese mecanismo dejó de aplicarse a partir del 1 de junio de 2024, tras la entrada en vigencia del Decreto 940/2024 y de la Resolución 771/2024 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

La Provincia aprobó el reconocimiento de los consumos eléctricos de 2024 en barrios populares y abonará más de $10.531 millones a EDENOR y EDESUR. Los pagos se realizarán en cuatro cuotas durante 2026. Pixabay Qué cambia para los usuarios de barrios populares La resolución señala que los importes fueron determinados sobre la base de las validaciones realizadas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y la Dirección Provincial de Energía, a partir de la información elaborada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Además, establece que los usuarios que sean normalizados como consecuencia de estos convenios accederán automáticamente al régimen de bonificación de tarifa social eléctrica a cargo de la Provincia por el solo hecho de recibir actualmente un suministro comunitario. Por otra parte, la Subsecretaría de Energía fue instruida para emitir la regulación necesaria a fin de que el ENRE incorpore a esos usuarios en las validaciones que remite a la Provincia para el reconocimiento y pago de los consumos. La medida se enmarca en los acuerdos celebrados entre el Estado nacional, la Provincia y las empresas distribuidoras desde 1994 para garantizar el suministro eléctrico en barrios populares, esquema que fue renovado en distintas oportunidades y que ahora incorpora el reconocimiento de los consumos correspondientes al período 2024.