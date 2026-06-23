Crecen las expectativas en Córdoba por una posible visita del papa León XIV: "Lo esperamos con afecto"

El gobernador Martín Llaryora compartió un comunicado asegurando que sería "un honor" recibir al pontífice. El viaje no está confirmado pero incluiría visitas a Buenos Aires y Santiago del Estero, además de a la provincia mediterránea.

Las versiones sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina volvieron a resonar con fuerza luego de que se confirmara que el pontífice visitará Perú, el país donde desarrolló gran parte de su tarea pastoral. Este martes, el gobierno de Córdoba, uno de los posibles destinos del líder religioso, anticipó su "profunda alegría" ante un eventual desembarco del jefe de la Iglesia Católica.

Días atrás, el presidente peruano, José María Balcázar , se reunió con León XIV en el Vaticano. Posteriormente, el mandatario explicó que la visita está prevista para la primera semana de noviembre y contemplaría una agenda de entre ocho y diez días, con actividades religiosas y encuentros oficiales en Lima , Chiclayo , Piura , Cusco y Pucallpa.

En ese viaje, Robert Prevost también podría pisar Uruguay y la Argentina , dos países donde el entusiasmo crece día a día. En el rally argentino, el Papa visitaría Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero . Esta última provincia es destino obligado , ya que Francisco había trasladado la sede primada allí.

Ante los crecientes gestos por parte de la Iglesia Católica, el gobierno de Córdoba salió a manifestar su deseo de que el pontífice visite el distrito.

"Ante las versiones periodísticas que señalan una posible visita del Papa León XIV a la Argentina durante el mes de noviembre, el Gobierno de la Provincia de Córdoba expresa su profunda alegría ante esa posibilidad y manifiesta que sería un honor para los cordobeses poder recibir al Papa León XIV, en esta tierra", indicaron en un comunicado.

El texto, que fue compartido en las redes sociales por el gobernador Martín Llaryora, asegura que "Córdoba mantiene un vínculo profundo con la historia de la Iglesia en nuestro país y con una tradición espiritual que ha dejado huellas perdurables en la vida de generaciones de argentinos".

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Asimismo, se expresa que la provincia cultivó una tradición de diálogo y convivencia respetuosa entre credos y sectores de la sociedad, "convencida de que la paz, el encuentro y la fraternidad constituyen valores esenciales para la construcción del bien común".

"Si la visita del Papa a la Argentina se concreta, Córdoba lo esperará con afecto, respeto y gratitud, como una tierra marcada por la fe cristiana, por la herencia jesuítica y por el ejemplo luminoso de Santo Cura Brochero, dispuesta a acompañar su mensaje de esperanza y unidad para todos los argentinos", finaliza el escrito.

Córdoba no es un destino más en la bitácora religiosa del país. De allí es oriundo el cura Brochero, quien fue canonizado en 2016 por Jorge Bergoglio, durante su gestión al frente de la Iglesia. Brochero es el único santo que nació y falleció en territorio argentino.

Por ahora, más allá de los trascendidos, la Iglesia argentina aguarda una confirmación oficial del Vaticano. Mientras se espera la definición de la Santa Sede, ya se evalúan posibles escenarios que incluirían Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, además de una eventual celebración multitudinaria en el estadio Monumental de River Plate.

“Todavía no nos llegó ninguna información oficial. Ojalá pronto tengamos alguna confirmación”, expresó el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

La eventual llegada de León XIV sería la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas. El último pontífice en recorrer el país fue Juan Pablo II, quien estuvo en 1982 y nuevamente en 1987, con multitudinarias celebraciones en Buenos Aires.

Ante la posibilidad de una misa masiva, la dirigencia de River Plate ofreció el estadio Monumental como sede para un encuentro con miles de fieles. Según trascendió, la propuesta fue enviada al Vaticano en diciembre pasado mediante una carta formal, aunque hasta el momento no hubo respuesta.

La alternativa toma relevancia luego de que León XIV encabezara recientemente encuentros multitudinarios en España, donde reunió a decenas de miles de personas en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y en el Estadio Olímpico de Barcelona.