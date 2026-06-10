El papa León XIV y Bad Bunny se reunieron en España: cómo fue el encuentro

Un portavoz del Vaticano señaló que León XIV se reunió con el artista musical “junto a su familia y otras personas”.

El músico y el sumo pontífice se reunieron en Madrid.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV y Bad Bunny se reunieron brevemente el lunes en Madrid, aunque aún no se han publicado fotos ni videos del encuentro.

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Un portavoz del Vaticano señaló que León XIV se reunió con el artista musical “junto a su familia y otras personas” .

La posibilidad de que ambos coincidieran había despertado gran interés durante los últimos días. Durante el vuelo que trasladó al pontífice desde Roma hacia Madrid, León XIV admitió que desconocía si tendría la oportunidad de encontrarse con el artista, debido a que ambos mantenían agendas muy ocupadas.

La coincidencia se daba en medio de la gira de Bad Bunny por España, que incluye diez presentaciones en el estadio Metropolitano. Uno de esos conciertos coincidió con la vigilia liderada por el papa en la plaza de Lima, situada a pocos kilómetros del recinto donde actuaba el cantante.

Un encuentro cargado de expectativas

Según reveló Yago de la Cierva, coordinador general de la visita apostólica del pontífice a España en representación de la Conferencia Episcopal Española, la reunión se llevó a cabo el pasado 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu.

“Bad Bunny proviene de una familia católica y quería conocer al papa”, explicó De la Cierva en declaraciones a OSV News.

De hecho, el cantante fue monaguillo en su natal Vega Baja y asistía regularmente a la iglesia con sus hermanos y mamá.

El encuentro ocurrió en privado y bajo una condición específica. “El acuerdo era reunión sí, pero sin fotos, y Bad Bunny lo respetó”, aseguró el organizador.

Según explicó, los responsables de la visita papal buscaban evitar que la atención mediática se desviara de las actividades religiosas que se celebraban en Madrid durante esos días.

“Si las fotos comenzaban a circular, habrían eclipsado el hermoso evento con la comunidad arquidiocesana de Madrid”, sostuvo De la Cierva quien describió la reunión como un encuentro “amistoso y familiar”. El intérprete de “DtMF” acudió acompañado por varios familiares y amigos para saludar al pontífice.