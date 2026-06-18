Perú confirmó la visita del papa León XIV y crecen las versiones sobre un posible viaje a la Argentina

La visita será en noviembre de este año. También podría incluir un paso por Uruguay.

La confirmación oficial de que el papa León XIV visitará Perú durante noviembre de 2026 reactivó las especulaciones sobre una posible gira sudamericana que también incluiría a la Argentina y Uruguay . El anuncio fue realizado por el presidente peruano, José María Balcázar , tras mantener una reunión de casi dos horas con el Pontífice en el Vaticano .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La noticia despertó expectativas en distintos ámbitos diplomáticos de la región , especialmente porque desde hace varios meses existen gestiones para concretar una visita papal a países del Cono Sur .

Según explicó Balcázar en declaraciones a la prensa, la llegada de León XIV está prevista para la primera quincena de noviembre y contemplaría una agenda de entre ocho y diez días.

El programa preliminar incluye actividades religiosas y encuentros oficiales en Lima , Chiclayo , Piura , Cusco y Pucallpa , aunque todavía se analiza la posibilidad de incorporar otras escalas, entre ellas Puno e Iquitos .

La confirmación convirtió a Perú en el primer país de la región con una visita prácticamente definida dentro de la agenda internacional del Pontífice para el próximo año.

papa leon xiv.jpg El Papa podría concretar una gira histórica por sudamérica. Archivo

Las expectativas por una posible llegada de León XIV a la Argentina

El anuncio también volvió a poner el foco sobre la posibilidad de que el Papa llegue a la Argentina durante la misma gira. En los últimos meses, distintos movimientos diplomáticos alimentaron esa hipótesis.

Uno de los episodios que fortaleció las versiones ocurrió a mediados de mayo, cuando el canciller Pablo Quirno hizo referencia a una posible novedad vinculada con la visita papal.

Tras una reunión con el presidente Javier Milei, el funcionario aseguró que existía una “buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino” y sostuvo que únicamente restaban definiciones vinculadas al calendario.

Aquellas declaraciones se sumaron a las gestiones que la diplomacia argentina inició en febrero en la ciudad de Roma, cuando se entregó una invitación formal firmada por Milei para que el Pontífice visite el país.

Uruguay también busca sumarse a la gira

La eventual recorrida regional no solo involucra a la Argentina. Desde el Gobierno de Uruguay también reconocieron que trabajan para incluir una escala papal en Montevideo durante noviembre de 2026.

Fuentes diplomáticas uruguayas admitieron que existen conversaciones y gestiones destinadas a coordinar una visita oficial que coincida con el recorrido previsto por otros países de Sudamérica.

La posibilidad de una gira conjunta aparece como una alternativa que facilitaría la organización logística de un viaje continental de gran magnitud.

Aún falta la confirmación oficial del Vaticano

Pese al entusiasmo que generó la confirmación de la visita a Perú, desde el entorno eclesiástico recuerdan que todavía no existe una comunicación formal respecto de la Argentina.

Siguiendo los protocolos habituales de la Santa Sede, el Vaticano aún no remitió a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) la notificación oficial que habilita la organización institucional de una visita papal.

Ese documento constituye un paso indispensable para avanzar en la planificación definitiva junto al Gobierno nacional y las autoridades eclesiásticas locales.

Mientras tanto, la ratificación del viaje a Perú alimenta las expectativas de que León XIV concrete una gira histórica por Sudamérica y visite por primera vez territorio argentino desde su elección como líder de la Iglesia Católica.