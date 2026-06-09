Llegó el mensaje del papa León XIV para la Argentina: qué dijo a los empresarios y por qué se duda sobre su visita al país

El Sumo Pontífice envió un mensaje a los empresarios reunidos en el Encuentro Anual de ACDE, donde llamó a poner "a la persona humana y su dignidad" en el centro de la actividad económica.

El mensaje del Papa llegó a Buenos Aires. Lo que todavía no llegó fue una respuesta definitiva sobre si León XIV será finalmente el pontífice que visite la Argentina después de años de espera, y tras los seis intentos fallidos del papa Francisco.﻿

Finalmente llegó el mensaje esperado desde el Vaticano . Ante cientos de empresarios reunidos en Buenos Aires durante el 29° Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) , el papa León XIV envió una carta en la que exhortó a colocar "a la persona humana y su dignidad" en el centro de la actividad económica y empresarial. Sin embargo, hubo una ausencia tan llamativa como el propio contenido del mensaje: el Pontífice evitó cualquier referencia a una eventual visita a la Argentina y a Sudamérica, una posibilidad que desde hace semanas alimenta especulaciones políticas, empresariales y eclesiásticas.

La carta fue enviada a través del cardenal Pietro Parolin , secretario de Estado de la Santa Sede, y leída durante el encuentro que reunió a dirigentes empresariales, ejecutivos, referentes de la Iglesia y especialistas para debatir sobre l iderazgo, inteligencia artificial, productividad y valores humanos en un mundo atravesado por profundas transformaciones tecnológicas.

El mensaje papal se conoció en un contexto particular. En los días previos, la expectativa en torno al documento había crecido significativamente debido a las versiones sobre una posible gira de León XIV por Argentina , que incluiría a Uruguay y Perú hacia fines de noviembre o comienzos de diciembre. Aunque el presidente Javier Milei aseguró públicamente que existían altas probabilidades de una visita al país, desde los ámbitos vaticanos nunca hubo confirmaciones oficiales. Por eso, cada palabra del texto fue observada con especial atención.

El texto leído desde el Vaticano evitó cualquier referencia a una eventual visita a la Argentina, una ausencia que alimentó las especulaciones sobre una posible gira sudamericana prevista para fines de este año.

Una opción que se comenta en ámbitos esclesiásticos criollos es la posiblidad de que visite Uruguay y Perú , pero no todavía la Argentina. Es más, el nuevo nuncio apostólico en el país Michael Wallace Banach recién se instalará en Buenos Aires a fines de junio.

Banach desembarcará en el palacio de la nunciatura de Alvear 1605 después de desempeñarse como nuncio apostólico en Hungría, uno de los destinos más sensibles para el Vaticano en los últimos años por el peso político del gobierno del derrotado Viktor Orbán.

Durante su misión diplomática, el monseñor convivió en Hungría con uno de los líderes más representativos de la nueva derecha global, vinculado políticamente con figuras como Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, dos de los cuales deben enfrentar comicios decisivos en los próximos meses.

La persona humana en el centro de la economía

León XIV eligió un tono pastoral, aunque con un mensaje que también contiene una definición sobre el rol social de la empresa. "El Santo Padre los anima a poner en el centro de su quehacer aquello que es verdaderamente esencial: la persona humana y su dignidad", señala la carta enviada a los participantes de ACDE.

El Papa además recuperó una definición que ya había formulado para la industria argentina y que hoy vuelve a cobrar relevancia frente al avance acelerado de la inteligencia artificial y la automatización. "El mundo necesita con urgencia empresarios y dirigentes que, por amor a Dios y al prójimo, trabajen en favor de una economía que esté al servicio del bien común", sostuvo el Sumo Pontífice en la carta a la que accedió este cronista.

La frase aparece en línea directa con uno de los ejes centrales de su pontificado: evitar que la tecnología, los mercados o la búsqueda de eficiencia económica terminen desplazando a la persona como centro de las decisiones.

La carta también incluyó una referencia especial a Enrique Shaw, fundador de ACDE, cuya próxima beatificación representa uno de los acontecimientos más importantes para el empresariado católico argentino.

"A la luz del legado de su fundador, Enrique Shaw, cuya próxima beatificación constituye un signo de esperanza, los exhorta a renovar su compromiso de promover empresas como auténticas comunidades de personas, al servicio generoso de toda la sociedad", expresó León XIV.

El eco de Magnifica Humanitas

El mensaje papal encuentra una notable sintonía con los temas que ACDE eligió para esta edición bajo el lema "Lo esencial ¡ahora! El desafío de liderar empresas humanas y productivas".

Como había anticipado Ámbito en los días previos al encuentro, la coincidencia entre la agenda del Vaticano y la agenda empresaria llamó la atención de los organizadores.

La presidenta del encuentro, Alejandra Ferraro, directora global de Recursos Humanos de Accenture, había reconocido que el lanzamiento de la encíclica Magnifica Humanitas generó sorpresa por la similitud con las discusiones que ACDE venía desarrollando desde meses atrás. No se trata de una coincidencia menor.

La encíclica publicada por León XIV se convirtió en uno de los documentos más importantes de su naciente pontificado. Allí el Papa planteó una serie de advertencias sobre los riesgos de concentración de poder en manos de las grandes corporaciones tecnológicas, cuestionó el uso militar de la inteligencia artificial, reclamó regulaciones internacionales y defendió la necesidad de preservar la autonomía humana frente al avance de los algoritmos.

La preocupación del Pontífice es compartida por una parte creciente del mundo empresario.

image "Cuando escuchamos la encíclica sentimos una enorme emoción por el nivel de sincronía que existía con lo que veníamos trabajando desde octubre de 2025", explicó Alejandra Ferraro, presidenta del encuentro anual de ACDE.

Durante el encuentro de ACDE, varios expositores coincidieron en que la inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para mejorar productividad y competitividad, pero también advirtieron que el verdadero diferencial seguirá siendo humano. "La tecnología puede ayudar muchísimo, pero no tiene capacidad de discernimiento ni empatía real", había señalado Ferraro en diálogo con periodistas.

En la misma línea, Víctor Valle, presidente de ACDE y ex CEO de Google Argentina, sostuvo que la humanidad atraviesa una transformación comparable a la Revolución Industrial y que el desafío consiste en evitar que las decisiones fundamentales queden subordinadas exclusivamente a criterios tecnológicos o económicos.

El silencio sobre la Argentina

Sin embargo, el aspecto más comentado en los pasillos del encuentro fue aquello que la carta no dijo. A pesar de las expectativas generadas en torno a una eventual gira sudamericana, el mensaje enviado desde el Vaticano evitó cualquier referencia a un posible viaje a la Argentina, Uruguay o Perú, donde todavía no se definió el balotaje.

No hubo menciones a agendas pastorales futuras, ni referencias indirectas, ni señales interpretables sobre una visita. La ausencia resulta significativa porque la expectativa venía creciendo desde hace semanas.

La agenda oficial confirmada de León XIV pasa hoy por su viaje a España, Francia e Italia durante 2026, pero todavía no existe comunicación formal sobre una gira latinoamericana.

Fuentes eclesiásticas consultadas por este cronista vienen sosteniendo desde hace tiempo una posición de cautela. Aunque reconocen que existen conversaciones preliminares y trabajos preparatorios habituales para este tipo de desplazamientos, remarcan que una visita papal de esta magnitud requiere largos procesos de planificación y que ninguna decisión está cerrada. "Un viaje oficial se anuncia con cinco meses de anticipación, ya veo díficil que sea en 2026", dijo un reconocido "obispo sin sotana" que conoce al detalle los itinerarios papales.

Incluso dentro de la Iglesia persisten dudas sobre la conveniencia política y pastoral de una gira regional en un momento de fuerte polarización en varios países sudamericanos.

Una carta que habla de liderazgo, pero también de prioridades

Más allá de las especulaciones sobre los viajes, el mensaje permite observar cuáles son hoy las prioridades del nuevo Pontífice. León XIV decidió concentrar su primera comunicación institucional al empresariado argentino en conceptos como dignidad humana, bien común, liderazgo ético, comunidad y servicio.

También dejó una definición espiritual que resume buena parte de su mirada sobre el presente. "Los invita a no perder de vista que la verdadera transformación del mundo nace de corazones que buscan sinceramente a Dios", señala la carta.

La bendición apostólica con la que concluye el mensaje cerró una intervención breve pero cargada de contenido. Y, al mismo tiempo, dejó abierta la incógnita que sobrevolaba el encuentro desde antes de comenzar. El mensaje del Papa llegó a Buenos Aires. Lo que todavía no llegó fue una respuesta definitiva sobre si León XIV será finalmente el pontífice que visite la Argentina después de años de espera, y tras los seis intentos fallidos del papa Francisco.