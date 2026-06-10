El mensaje del papa León XIV antes del Mundial 2026: "La vida no es una carrera para lucirse en solitario" + Agregar ámbito en









El Pontífice escribió un reflexivo texto de cara al evento más esperado a nivel global. Allí, elogió al fútbol y destacó la labor en equipo.

El papa Lón XIV envió un mensaje antes del Mundial.

El papa León XIV lanzó un sentido y reflexivo mensaje en las vísperas del Mundial 2026 que se disputará en EEUU, México y Canadá. Desde sus redes sociales, enfatizó en la colectividad del fútbol y posicionó la unión y la labor en equipo por sobre el resto.

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"Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos", escribió el Pontífice desde su ceunta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pontifex_es/status/2064739924868280734&partner=&hide_thread=false Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento,… — Papa León XIV (@Pontifex_es) June 10, 2026 Luego, habló concretamente el deporte asegurando que "quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego". Y agregó: "quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida".

"El cristiano, además de ser bondadoso y amable, ha de ser compasivo, amar sin interés y buscar el bien de los demás, sabiendo que en cada hermano y hermana que sufre es el mismo Señor quien pide y recibe, quien es acogido o rechazado, amado o despreciado", sentenció en otro posteo.

Llegó el mensaje del papa León XIV para la Argentina Finalmente llegó el mensaje esperado desde el Vaticano. Ante cientos de empresarios reunidos en Buenos Aires durante el 29° Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), el papa León XIV envió una carta en la que exhortó a colocar "a la persona humana y su dignidad" en el centro de la actividad económica y empresarial.

Sin embargo, hubo una ausencia tan llamativa como el propio contenido del mensaje: el Pontífice evitó cualquier referencia a una eventual visita a la Argentina y a Sudamérica, una posibilidad que desde hace semanas alimenta especulaciones políticas, empresariales y eclesiásticas. La carta fue enviada a través del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y leída durante el encuentro que reunió a dirigentes empresariales, ejecutivos, referentes de la Iglesia y especialistas para debatir sobre liderazgo, inteligencia artificial, productividad y valores humanos en un mundo atravesado por profundas transformaciones tecnológicas. A pesar de las expectativas generadas en torno a una eventual gira sudamericana, el mensaje enviado desde el Vaticano evitó cualquier referencia a un posible viaje a la Argentina, Uruguay o Perú, donde todavía no se definió el balotaje. No hubo menciones a agendas pastorales futuras, ni referencias indirectas, ni señales interpretables sobre una visita. La ausencia resulta significativa porque la expectativa venía creciendo desde hace semanas.