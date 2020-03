Cruce entre Provincia y Pergamino por "boletazo"

La sanción generó grandes roces en el HCD local y generó, incluso, la reacción del subsecretario de Transporte de la Provincia, Alejo Supply, quien aseguró que “intentaron justificar el aumento del boleto de colectivo responsabilizando políticamente al gobernador y eso es faltar a la verdad. Nunca consultaron a la subsecretaría de Transporte, ni tampoco se comunicaron conmigo o con mi jefe de Gabinete o con la gente del área de compensación, que serían los encargados de los subsidios”.

Las palabras del funcionario bonaerense fueron en respuesta a la justificación que realizó el oficialismo del HCD para llevar a cabo el aumento. El argumento utilizado para la suba fue justamente la falta de subsidios de parte de la Provincia. En diálogo con Ámbito Financiero, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, sostuvo que “el subsidio necesario está atrasado y la empresa de transporte no tenía otra forma de mantenerse. Nos pidieron una compensación de 6 millones de pesos porque hay una matemática que la empresa debe cumplir para prestar el servicio. Me duele como intendente tener que tomar una medida como esta, pero los números no tienen muchos secretos. Si no ayudamos a la empresa, la gente se queda sin transporte”.

Del otro lado, el concejal Álvaro Reynoso, representante del Frente de Todos y presidente de la comisión de Transporte del HCD, asegura que el tema de los subsidios “es un argumento falaz”. Y le dije a este diario que “el intendente nos recomendó llevar el boleto a 65 pesos. Nosotros hicimos un despacho de minoría para que se congelen las tarifas y la situación de la empresa de transporte sea solventada con lo afectado por el estacionamiento medido que se estableció hace poco. La idea era ceder un millón y medio de pesos durante seis meses, pero el oficialismo aplicó la mayoría y le dio vía libre al aumento”.

Según Reynoso el transporte público ahora “quedó en una situación riesgosa ya que el usuario manifestó que dejará de viajar por este medio porque le resulta imposible de pagar”.

Para dejar en claro la situación, Supply manifestó que “La Provincia firmó (el convenio para desembolsar subsidios) quince días antes de esta jugada en el Concejo Deliberante. Eso indica que deben retrotraer las tarifas todos los distritos donde hayan aumentado”.

Lo que deja a la vista un conflicto en puerta.