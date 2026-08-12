Nuevo entrenador para el Mundial 2030: Países Bajos anunció a Xavi Hernández como sustituto de Ronald Koeman + Agregar ámbito en









Luego de que la selección europea no brillara en la cita mundialista, el técnico decidió dar paso a un costado y dejarle el lugar en el banco a otra persona.

Xavi fue el mediocampista titular en la victoria de España contra Países Bajos en el Mundial 2010. @dppfund

Luego de quedar afuera en dieciseisavos de final del Mundial 2026, contra Marruecos, La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol y Ronald Koeman llegaron a la decisión de terminar su vínculo contractual por no superar las expectativas plasmadas antes del inicio del torneo, además de que el entrenador holandés haya propuesto dar un paso al costado para pasar más tiempo con su familia.

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Finalmente, Xavi Hernández fue presentado este miércoles por la tarde como nuevo entrenador de Países Bajos, con proyección para el Mundial 2030, firmando su contrato hasta el final del torneo. Además, su debut se producirá el próximo 24 de septiembre, cuando se enfrenten contra Alemania en la Liga de las Naciones.

We proudly present our new head coach. Welcome, Xavi Hernández! #NothingLikeOranje #Xavi2030 pic.twitter.com/9aOpc9J53S — OnsOranje (@OnsOranje) August 12, 2026 En el comunicado oficial, la Selección Neerlandesa dejó en claro los detalles de su contratación: “Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030”, sentenció.

La curiosidad en este asunto es que Xavi fue el mismo que reemplazó a Koeman en el Barcelona, en la temporada 2021/22. Justamente en ese semestre, el técnico español hizo debutar a una de las joyas de las inferiores del club blaugrana: Lamine Yamal. Este fue un gran motivo para que la federación europea cuente con él, debido a que necesitan una mirada a futuro con las intenciones de ser campeones del mundo en algún momento.

Xavi en su paso por el Barcelona. Onda Cero Por otro lado, Países Bajos romperá una racha de 48 años con técnicos de su misma nacionalidad. La última vez que un extranjero los dirigió fue en 1978, el austríaco Ernst Happel, quien los llevó a la final del Mundial 1978 contra la Selección argentina y terminaron perdiendo 3 a 1, con gol de Daniel Bertoni y doblete de Mario Alberto Kempes.

Cómo le fue a Xavi como director técnico El español comenzó su carrera como entrenador en un país particular: dirigió en Qatar, al equipo Al-Sadd entre julio de 2019 y noviembre de 2021, justo cuando lo llamó el Barcelona, el club de sus amores. Si bien no tuvo una gran repercusión mediática, en el país asiático ganó siete títulos, lo que hizo que los culés pongan su apoyo en él. Luego, en el Barca también pudo repetir hazañas: ganó la liga en la temporada 2022/23 y la Supercopa de España en 2023. Xavi no dirige técnicamente desde 2024. Reuters Desde su salida del club blaugrana en 2024, tras ser destituido por el presidente Joan Laporta, Xavi no había vuelto a dirigir. Sin embargo, como fiel discípulo de la escuela de Johan Cruyff, la oferta para asumir el banquillo de la selección neerlandesa, y defender la misma camiseta naranja que inmortalizó a su máximo referente, resultó irresistible.