Honduras sigue sin conocer a su nuevo presidente dos semanas después de las elecciones

La autoridad electoral aún no inicio el recuento especial cuando la fecha límite para saber si venció Asfura o Nasralla es el miércoles 30.

Las autoridades electorales de Honduras tiene hasta el 30 para definir al ganador.

Honduras cumple este lunes dos semanas sin saber quién será su próximo presidente, a la espera de un escrutinio especial que definirá al ganador entre el conservador Nasry Asfura y el derechista Salvador Nasralla .

Asfura, empresario de 67 años y respaldado por el estadounidense Donald Trump , aventaja por menos de dos puntos porcentuales a Nasralla, un presentador de televisión de 72 años que denuncia "fraude" en favor de su oponente en los comicios del 30 de noviembre.

Ante las acusaciones, secundadas por la izquierda gobernante, el Consejo Nacional Electoral (CNE ) anunció el escrutinio de casi 2.800 actas con "inconsistencias", tras un conteo de votos que sufrió varias interrupciones por fallos informáticos.

Sin embargo, el proceso, que será auditado por los propios partidos, aún no comenzó y no se han informado oficialmente las razones.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, afirmó en X que "el CNE tiene lista la logística y ahora corresponde a los partidos políticos enviar" a sus delegados.

La credibilidad del árbitro electoral hondureño está bajo sospecha porque sus máximos directivos representan a los tres principales partidos.

La diferencia entre Asfura y Nasralla es de unos 42.000 votos. Las actas que serán revisadas representan medio millón de sufragios, por lo que no baja los brazos.

Mientras tanto, Honduras, un país de 11 millones de habitantes golpeado por la violencia y la pobreza, espera una decisión para la cual el CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre.

Trump, empeñado en consolidar un bloque de derechas en Latinoamérica, ha advertido de "consecuencias graves" para Honduras si cambian los resultados que favorecen a Asfura.

La intervención de Trump en las elecciones también incluyó el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo partido que Asfura. El exmandatario purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Aunque Trump asegura que Hernández fue víctima de una injusticia, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, insiste en que el exgobernante es culpable.

Para Castro, la "injerencia" de Trump e irregularidades como la coacción que supuestamente ejercieron pandilleros para votar configuran un "golpe electoral".

En tanto, las Fuerzas Armadas, con un largo historial de golpes de Estado, garantizaron el traspaso de mando el próximo 27 de enero.