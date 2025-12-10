Javier Milei desafía a Axel Kicillof y no le aprobará nueva deuda a la provincia de Buenos Aires

La decisión de Milei se conoció luego de que Kicillof lograse aprobar una solicitud de hasta $3.685 millones. La misma incluye la emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos.

La decisión del Ejecutivo se conoció luego de una aprobación de la Legislatura bonaerense a una solicitud de Kicillof.

El presidente Javier Milei no le aprobará nueva deuda a la provincia de Buenos Aires . La decisión se conoció luego de que el gobernador Axel Kicillof lograse aprobar en la Legislatura bonaerense la solicitud de deuda de hasta $3.685 millones , que incluye emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos.

Hace pocos días, durante una entrevista con A24, el ministro de Economía Luis Caputo emitió una crítica al gobierno provincial, luego de que el la legislatura bonaerense convirtiera en ley el proyecto de Financiamiento por más de u$s3.000 millones.

"Buenos Aires no esta cumpliendo con la Ley de responsabilidad fiscal", criticó el ministro. "Técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debería estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley" , sentenció. En ese sentido, analizó que hoy el gobierno bonaerense "está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación".

Así, desde Casa Rosada anticiparon que aprobarán solo el refinanciamiento de la deuda ya emitida , pero no la obtención de recursos frescos, informó Infobae.

Dicho refinanciamiento será a mejores tasas, según una indicación que se le habría dado al bloque de La Libertad Avanza (LLA) para dicha sesión en la Legislatura de la provincia. Allí, Kicillof logró un respaldo del peronismo y aliados.

El Gobierno tiene la potestad de negarse si considera que la provincia atenta contra el equilibrio fiscal o si sus gastos están por encima de la inflación, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La respuesta de Axel Kicillof a Luis Caputo por la toma de deuda de PBA: "Que lo apruebe y rapidito"

Días atrás, Kicillof salió al cruce del ministro de Economía, Luis Caputo, quien criticó la aprobación del proyecto de Financiamiento por parte de la legislatura bonaerense. En pocas palabras, el líder peronista desestimó las críticas y sentenció: "Que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito Toto".

"Lo que yo digo es que ayer no se aprobó endeudamiento. La ley se llama refinanciamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de Vidal", ahondó Kicillof.

Breve en su respuesta, Kicillof no dejó lugar a las críticas de Nación: "Que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar. Nos deben 13.000 millones de pesos, así que no sé ni qué hablan los libertarios", disparó.