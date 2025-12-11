SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de diciembre 2025 - 14:50

Un hombre fue inhabilitado por hacer que su hijo de 5 años maneje un cuatriciclo

La ANSV advirtió que este tipo de publicaciones, motivadas muchas veces por la búsqueda de repercusión en redes, fomentan prácticas ilegales que ponen en riesgo la vida de menores y terceros.

El menor manejó un cuatriciclo en plena ruta

El menor manejó un cuatriciclo en plena ruta 

En las imágenes también se observa al menor sin casco y circulando en un descampado. Tras la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actuó de oficio y pidió la inhabilitación de la licencia del adulto por su conducta temeraria.

Qué dice la ANSV sobre la infracción cometida por el padre del menor

El episodio expone una infracción grave: los niños no pueden conducir vehículos motorizados y los cuatriciclos únicamente están autorizados a circular en corredores seguros especialmente habilitados, nunca en rutas.

La ANSV advirtió que este tipo de publicaciones, motivadas muchas veces por la búsqueda de repercusión en redes, fomentan prácticas ilegales que ponen en riesgo la vida de menores y terceros.

Por ello, el organismo intervino de inmediato para desalentar comportamientos que pueden derivar en consecuencias graves e irreversibles.

