La tregua Axel Kicillof-Máximo Kirchner en el PJ detrás de la disputa por la sucesión bonaerense

La disputa por la sustitución del gobernador en 2027 late de fondo en el proceso de renovación de jefaturas del partido.

Axel Kicillof se puso al frente de la estrategioa electoral del PJ en la provincia de Buenos Aires y logró el apoyo de todos los sectores en la Legislatura.

La disputa por la sucesión de Axel Kicillof se colará en la reunión de este viernes del Consejo del PJ bonaerense . Más allá del objetivo formal de fijar fecha para el recambio de autoridades en el partido que preside Máximo Kirchner , desde La Cámpora aspiran a poder negociar condiciones en el principal distrito electoral del país a cambio de un eventual apoyo a una candidatura presidencial del actual gobernador en 2027.

Por eso el proceso de recambio de autoridades del PJ bonaerense, que se agendaría para fines de febrero o principios de marzo del próximo año, tiene como telón de fondo prolongar la eventual la tregua que el sector de Máximo Kirchner mantiene con Axel Kicillof luego del tenso año electoral en el que el gobernador se puso al frente de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires .

“Convocamos al Consejo para que este viernes 19 de diciembre se reúna y que los compañeros y compañeras que representan a los afiliados puedan acordar una fecha donde se presenten quienes quieran conducir el partido de aquí en más, y que cuenten también qué proyecto de país tienen, ya que es muy difícil tener un proyecto de provincia diferente al del país, siendo la provincia de Buenos Aires, por el peso propio de su aparato productivo y del aporte de sus votantes en la lógica de la definición de las elecciones nacionales a la hora de las definiciones del presidente” , advirtió Máximo Kirchner este domingo en una entrevista radial.

Se trata de un nuevo reclamo tácito a Kicillof por haber desdoblado la elección local de la provincia de Buenos Aires de las legislativas nacionales, decisión del gobernador que le permitió al peronismo imponerse por casi 14 puntos sobre La Libertad Avanza en seis de las ochos secciones electorales. La familia Kirchner controla dos de los principales sellos del PJ, el bonaerense a cargo del jefe de La Cámpora y el PJ nacional que está presidido por Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro de este viernes se realizará en la Casa de Cultura y Arte de Malvinas Argentinas, ubicada en Los Polvorines. De fondo late la disputa sorda del peronismo por la sucesión de Axel Kicillof a partir de 2027 teniendo en cuenta que el gobernador transita su segundo mandato y no podrá ser reelecto en el cargo.

AXEL KICILLOF MAXIMO KIRCHNER Kicillof y Máximo Kirchner: se define el futuro del PJ bonaerense. NA

En ese lote aparecen desde Carlos Bianco, brazo operativo de Kicillof y ministro de gobierno bonaerense, como representante del Movimiento Derecho al Futuro, hasta intendentes como Nardini de Malvinas Argentinas, Gustavo Menéndez de Merlo o Federico Achával de Pilar como síntesis de las distintas tribus. Pero La Cámpora, que domina 12 municipios, no descarta que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, asome como candidata de este sector para gobernación en 2027, lo mismo ocurre con Federico Otermín de Lomas de Zamora, uno de los jefes comunales más cercanos a Máximo.

Aliados de Axel Kicillof

El Frente Renovador es la tercera pata del armado del pan peronismo y también existen aspiraciones bonaerenses. Sergio Massa encabezó en Las Heras un encuentro este viernes con presencia total de intendentes, diputados nacionales y provinciales y senadores de la provincia de Buenos Aires. También participó el ministro de Transporte de la Provincia, Martín Marinucci. Allí se llevó adelante una evaluación de la actualidad política, económica y social que atraviesan los municipios, como así también un análisis de lo ocurrido a lo largo de este año. La reunión sirvió también para poner sobre la mesa los desafíos del espacio hacia 2026.

Hasta ahora Kicillof logró mantener cohesionado al peronismo y logró el apoyo de todos los sectores en la Legislatura bonaerense para la aprobación del Presupuesto así como la ley fiscal y la de financiamiento. Más complicada es la situación de Verónica Magario, su vice, quien no está habilitada a competir por la gobernación al haber integrado la fórmula durante dos mandatos consecutivo y además sufre la avanzada de un grupo de intendentes con Mario Ishii a la cabeza para acceder a la vicepresidencia primera del Senado bonaerense y acotar su margen de acción en la Legislatura.

Pedido a Máximo Kirchner

El control del PJ bonaerense tiene además peso de cara a la definición de la candidaturas nacionales del 2027 teniendo en cuenta que el manejo de la lapicera partidaria permite contar con la firma del sello y apoderados para el armado de las boletas. Desde el "kicillofismo" se había incluso planteado la posibilidad de confeccionar un documento para exigir públicamente el llamado a elecciones internas. El plan consistía en recolectar firmas de intendentes y referentes territoriales pero la convocatoria a la reunión del Consejo del PJ bonaerense para este viernes desactivó esa alternativa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Sin embargo Julio Pereyra, presidente del PJ de Florencio Varela, junto al intendente Andrés Watson difundieron una carta reclamando comicios. “El Justicialismo varelense (…) considera indispensable garantizar la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios”, señalaron en un texto titulado “Elecciones, Sí”. Allí también remarcaron que, ante el “difícil momento” que atraviesa la Argentina, solo la “participación activa y democrática, la organización y la unidad” permitirán defender los derechos conquistados.