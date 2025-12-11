La provincia de Buenos Aires prorrogó hasta 2027 el programa "Carnaval es Cultura" + Seguir en









El Instituto Cultural extendió la vigencia de la iniciativa que impulsa y financia a murgas, comparsas y agrupaciones carnavaleras de todo el territorio bonaerense.

PBA oficializó la prórroga del programa "Carnaval es Cultura". Diario Democracia

El Gobierno bonaerense oficializó la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 del Programa de Gestión Cultural “Carnaval es Cultura”, una política destinada a promover y proteger las prácticas artístico-culturales vinculadas al carnaval en toda la Provincia. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1893, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Según los fundamentos de la resolución, el carnaval constituye “una manifestación cultural profundamente arraigada en el pueblo bonaerense”, que funciona como espacio de expresión artística, cohesión social y preservación de tradiciones populares. El programa apunta a fortalecer murgas, comparsas y organizaciones carnavaleras mediante proyectos formativos, comunitarios y de desarrollo artístico.

El Instituto Cultural destacó que entre 2022 y 2025 la iniciativa recorrió numerosos municipios desarrollando conversatorios, capacitaciones, jornadas de intercambio y convocatorias de financiamiento, lo que permitió “avances sustantivos en la institucionalización y visibilidad del universo carnavalero bonaerense”.

Qué propone el programa para al provincia de Buenos Aires El programa tiene como objetivo “desarrollar una política cultural capaz de impulsar la promoción y la protección de prácticas artístico-culturales, murgas y otras organizaciones carnavaleras”, y que “busca generar acciones que estimulen el desarrollo de las actividades de carnaval como expresión identitaria bonaerense y mejorar los espectáculos murgueros”.

caba cultura 5 ok.jpg El programa busca dar apoyo a las prácticas artístico-culturales de la PBA. Prensa GCBA Entre las acciones previstas se incluyen homenajes, reconocimientos y premios; la generación de concursos para fortalecer al sector; la organización de eventos junto a murgas y agrupaciones; y la implementación de procesos de formación y apoyo educativo surgidos desde las propias organizaciones carnavaleras.

La propuesta también contempla el auspicio de encuentros, congresos y jornadas de intercambio, además de la producción de investigaciones sobre prácticas carnavaleras y la gestión de iniciativas que potencien la participación comunitaria. Quiénes llevan adelante "Carnaval es Cultura" La normativa, que lleva la firma de la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, recuerda además la existencia del Registro Provincial de Murgas, Comparsas y Agrupaciones de Carnaval, creado en 2022, herramienta clave para la articulación del sector. La prórroga incluye la autorización de asignación presupuestaria para cubrir los gastos derivados de la ejecución del programa durante los próximos años, “de conformidad a la normativa vigente y con imputación a las partidas específicas del ejercicio”.