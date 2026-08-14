Ignacio Torres habló de un eventual acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza: "No tiene sentido si es solo para ganar una elección"

El mandatario puso paños fríos al acercamiento entre amarillos y violetas. "Los acuerdos tienen que venir de la mano de un 'para qué'", analizó. Anticipó que la provincia desdoblará los comicios.

Mientras el Gobierno acerca posiciones con el PRO en pos de explorar una eventual confluencia el año próximo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres , le puso paños fríos a la posibilidad de una alianza. "El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección", aseguró el mandatario amarillo.

Torres anticipó que los comicios chubutenses de 2027 serán desdoblados y evitó referirse a si buscará la reelección. De todos modos, condicionó un acercamiento con La Libertad Avanza al asegurar que " los acuerdos tienen que venir de la mano del 'para qué'".

"Me encantaría que nos pongamos de acuerdo como lo hicimos en Chubut. Nosotros tenemos un frente que tiene peronismo, radicalismo, PRO y también libertarios. ¿Qué nos une? Una agenda de desarrollo, eso es lo que militamos y defendemos", analizó el cacique patagónico durante el AmCham Energy Forum 2026.

Acto seguido, señaló que hoy hay "una discusión pre ideológica en la que coincidimos todos: equilibrio fiscal, cuestiones básicas que nos llevan a discutir lo que viene. Qué hacemos con nuestros recursos, cómo le agregamos valor, qué hacemos con nuestro trabajo. Ahí pueden haber diferencias sutiles".

"Si no nos podemos de acuerdo para tener una agenda parlamentaria seria, que apunte a la Argentina del futuro y que no volvamos a discutir las cuestiones básicas cada cuatro años, no tiene ningún tipo de sentido un acuerdo coyuntural", completó.

En esa línea, aseguró que la competencia es sana y pidió "forjar los cimientos de acuerdos y consensos lo suficientemente potentes para que, independientemente de la volatilidad política, no tengamos que volver a refundar la Argentina cada cuatro años".

Al respecto, evaluó que la agenda de la dirigencia política está "totalmente ajena a la realidad de la gente" y aseguró que hay "mucha ansiedad de cara al 2027". Reconoció, sin embargo, que las provincias tienen una agenda electoral distinta a la nacional, lo que puede generar que se anticipen algunas discusiones.

La reunión entre el PRO y La Libertad Avanza en Casa Rosada. Presidencia

Por otra parte, comentó que se enteró por los medios de la reunión en la Casa Rosada entre la cúpula del PRO, representada por Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con Diego Santilli, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, un primer acercamiento entre las partes con la expectativa de confluir en una alianza electoral en 2027.

Fruto de esa conversación surgió la idea de realizar encuentros cada 15 días, con el objetivo de aceitar el trabajo legislativo mancomunado entre violetas y amarillos de cara a la agenda de reformas que impulsa Javier Milei.

Actualmente, el PRO cuenta con los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Frigerio ya trabó un acuerdo con el partido de Milei y espera sostenerlo el año próximo, mientras que el alcalde de la Ciudad busca lo propio.

Torres, en cambio, jugó en las legislativas del 2025 con su sello "Despierta Chubut" pero los resultados fueron magros: cayó al tercer puesto, superado por LLA y por el peronismo. Por eso, la idea de unir fuerzas con el mileismo para hacer frente al PJ no es descabellada.