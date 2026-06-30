El presidente Javier Milei le tomó juramento este martes al nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la asistencia de gobernadores, miembros del Ejecutivo y algunos dirigentes aliados. Además, destacó la presencia de Manuel Adorni, cuya salida marcó una nueva etapa en el Gobierno.
Con la presencia de Manuel Adorni, Diego Santilli juró como jefe de Gabinete
Javier Milei le tomó juramento al nuevo ministro coordinador, con la presencia de gobernadores, dirigentes aliados y miembros del Gabinete.
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Oficializaron la designación de Santilli como jefe de Gabinete tras la renuncia de Adorni
Previo a la jura, el flamante ministro coordinador tenía programada una reunión bilateral con su antecesor para llevar adelante la transición y, es por eso, permaneció allí para el momento de la jura.
La salida de Adorni generó un fuerte reacomodamiento dentro del Gobierno. Con la llegada de Santilli, la Casa Rosada apuesta a cerrar el capítulo de la anterior conducción de la Jefatura de Gabinete y abrir una nueva etapa con mayor diálogo con las provincias, los aliados parlamentarios y otros sectores con los que el oficialismo busca reconstruir puentes.
En cuanto a los gobernadores invitados, estuvieron presentes el catamarqueño Raúl Jalil, el chaqueño Leandro Zdero, el correntino Juan Pablo Valdés, el jujeño Carlos Sadir, el mendocino AlfredoCornejo, el neuquino Rolando Figueroa, el rionegrino Alberto Weretilneck y el sanjuanino Marcelo Orrego.
Además, figuraron como invitados el santacruceño Claudio Vidal, el tucumano Osvaldo Jaldo, el entrerriano Rogelio Frigerio, el salteño Gustavo Sáenz, el cordobés Martín Llaryora y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.