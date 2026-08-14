Carolina Moisés consiguió el aval de la Junta Electoral y se quedó con el PJ de Jujuy

El partido oficializó a la nómina de la senadora nacional y se cayó la del expresidente del peronismo jujeño, Rubén Rivarola, quien apeló la decisión ante la Justicia Federal. "Pateamos el tablero del patriarcado", sostuvo la parlamentaria, que se convirtió en una referente de gobernadores del Norte Grande.

La Junta Electoral del Partido Justicialista de Jujuy resolvió -mediante la resolución N° 22/2026- la oficialización de la lista "Generación Valiente", que encabeza el exdiputado nacional Carlos de Aparici y que conduce la senadora nacional Carolina Moisés, por lo que quedó afuera de la contienda la lista "Celeste y Blanca" del expresidente del PJ provincial Rubén Rivarola . La decisión, adoptada el 12 de agosto, pone fin desde lo jurídico a una crisis que atravesó intervenciones judiciales, postergaciones y una guerra fría de meses entre la estructura tradicional y el sector renovador.

La resolución de la Junta Electoral partidaria determinó que la lista encabezada por Rivarola, actual legislador provincial, incumplió los requisitos mínimos establecidos por la Carta Orgánica y el Reglamento Electoral vigentes. Según el fallo, entre la presentación original del 30 de julio y la documentación entregada el 11 de agosto, el sector realizó más de 300 modificaciones, como incorporaciones de nuevos candidatos, sustituciones integrales, reconstrucción de nóminas y documentación extemporánea. Para el órgano electoral, no se trató de una simple subsanación de errores, sino de un intento de reconstruir una propuesta electoral cuando el plazo para hacerlo ya había vencido.

La senadora Carolina Moisés se había distanciado tiempo atrás de La Cámpora y del sector que responde al diputado nacional Máximo Kirchner . A principios de este año, incluso apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner. "Ella es parte del problema", afirmó. A contramano de esa lógica, había anticipado que no iba a aceptar el disciplinamiento de ningún sector: "Yo no le tengo miedo a La Cámpora, a mí no me domina el pensamiento único de nadie".

En medio de la disputa, Moisés había planteado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con otros sectores para evitar una fractura e incluso propuso una fórmula de conducción compartida. En julio decidió no competir personalmente por la presidencia del PJ y postuló a Carlos de Aparici como candidato, una alternativa que también buscaba facilitar un entendimiento con Rivarola. Sin embargo, ese entendimiento no prosperó y la propuesta de unidad fue desestimada.

Difícil imaginar los argumentos para sostener una presentación que tiene candidatos repetidos en 10 localidades, más de 130 candidaturas repetidas en varios distritos y que además, dentro de los mismos, está el apoderado de la lista Celeste y Blanca. #InternasPj #Jujuy pic.twitter.com/RK2nJN48Dx

El proceso que ahora se consolida, arrancó en diciembre de 2023, cuando la dupla integrada por el exministro nacional Aníbal Fernández y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, asumió la intervención partidaria del PJ jujeño , tras la crisis por el apoyo partidario a la reforma de la constitución provincial que concretó el exgobernador Gerardo Zamora en el ocaso de sus dos mandatos consecutivos.

Durante su gestión, que se extendió hasta enero de 2026, no lograron acuerdos de consenso y, por el contrario, demoraron la normalización del peronismo provincial. Tras ese fracaso, sobrevinieron dos intervenciones judiciales: desde febrero pasado, primero a cargo de Ricardo Villada y luego la actual de Federico Prieto, que llevó la crisis a su resolución.

Tras la confirmación a "Generación Valiente", Carlos de Aparici asumirá la presidencia del partido con el desafío de encarar la renovación y reorganización del peronismo provincial, mientras que Carolina Moisés quedará a cargo del Congreso Provincial, el órgano que define candidaturas, armado de frentes y alianzas, y dispone de los apoderados partidarios.

La apelación

La interna, sin embargo, aún no está cerrada del todo. El sector de Rubén Rivarola apeló la resolución de la Junta Electoral y pidió suspender el cronograma electoral previsto para el 30 de agosto. Desde el sector de Rivarola se sostiene que cumplieron con el plazo otorgado por la Justicia para corregir observaciones y cuestionan que la Junta haya aplicado un criterio diferente al utilizado con "Generación Valiente". También plantean que, si existían irregularidades en determinados candidatos o departamentos, estas no debían implicar el rechazo completo de la lista.

La oficialización de "Generación Valiente" consolida el liderazgo de Moisés, quien ya venía creciendo como referente de los gobernadores del Norte Grande en la cámara Alta, defendiendo los intereses de las provincias desde el bloque que preside, Convicción Federal. "Pateamos el tablero del patriarcado peronista de Jujuy después de 10 años de fracasos y al mismo tiempo logramos que se valore la calidad de la dirigencia peronista en una provincia que pretendió conducir La Cámpora llevando al fracaso de las decisiones de Cristina Kirchner en Jujuy", resumió la senadora conocida la decisión final.

LA RESPUESTA NO PUEDE SER LA REPRESIÓN



Duele ver estas imágenes en nuestra provincia, jujeños enfrentados entre jujeños y un despliegue policial desmedido arremetiendo contra

mujeres y niños en #Humahuaca.



El diálogo y la mediación son el camino para encontrar respuestas… pic.twitter.com/o9nnuAXVgi — Carolina Moises (@CarolinaMoises) August 11, 2026

El contexto nacional

Mientras Jujuy define su rumbo interno, el peronismo a nivel nacional aceleró los movimientos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Este último martes 11, en un hotel porteño, se llevó a cabo una cumbre que reunió al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al exministro Sergio Massa y al presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, junto a gobernadores peronistas y referentes legislativos.

Del encuentro participaron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el senador Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También estuvieron el jefe del bloque peronista en el Senado José Mayans y el titular de la bancada de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez.

La soberanía no se negocia.



Defender nuestras tierras es defender el trabajo, los recursos y el futuro de la Argentina.



El Gobierno nacional retrocedió parcialmente con una medida que debilitaba la protección de las tierras rurales. Es una señal de que cuando la sociedad se… pic.twitter.com/kktVtpM8D2 — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) August 6, 2026

Uno de los ejes centrales fue la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como herramienta para ordenar la competencia interna, en contraposición al proyecto del Gobierno de Javier Milei de eliminarlas. En ese marco, el gobernador riojano Ricardo Quintela asumió un rol clave, al ser el encargado de iniciar conversaciones con los gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil para intentar reintegrarlos al peronismo nacional.

Ambos mandatarios no estuvieron presentes en la cumbre y fueron señalados por algunos sectores como "colaboracionistas" del Gobierno por su diálogo fluido con la Casa Rosada, aunque hace unos días una distancia al no dar su apoyo a modificaciones polémicas de la Ley de Tierras, como pretendía La Libertad Avanza en el Senado de la Nación.

Quintela confirmó en una entrevista que fue designado para ese objetivo y aseguró: "Tenemos que recuperar a los que se alejaron del movimiento". La eventual constitución de una mesa política permanente del peronismo aparece como un primer intento de institucionalizar el diálogo entre sectores que deberán resolver diferencias antes de definir una candidatura y un programa común para 2027, mientras en las provincias el PJ se reacomoda.