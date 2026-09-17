La Cruz Roja Argentina lanzó su colecta anual "Ayudar es nuestra bandera"

En un país atravesado por realidades muy diferentes, la ayuda humanitaria ya no se limita a actuar frente a una emergencia. Agua segura, primeros auxilios, salud, migración y nuevas problemáticas que afectan a los jóvenes forman parte de una agenda que cambia según cada territorio. En ese contexto, Cruz Roja Argentina realiza del 12 al 21 de septiembre una nueva edición de su Colecta anual, además de un evento en Parque Rivadavia el sábado 19.

Pensar en ayuda humanitaria suele remitir de manera inmediata a inundaciones, incendios, catástrofes u otras situaciones de emergencia . Sin embargo, buena parte de las necesidades que atraviesan actualmente a las comunidades argentinas se desarrolla lejos de esos escenarios y responde a problemas cotidianos que requieren intervenciones sostenidas.

En distintas localidades del norte argentino, por ejemplo, uno de los principales desafíos continúa siendo garantizar el acceso al agua segura . En otros puntos del país, las prioridades están relacionadas con la asistencia a personas en situación de calle, la promoción de hábitos saludables o el acompañamiento de adolescentes y jóvenes frente a fenómenos que años atrás no ocupaban un lugar central en la agenda.

En ese contexto, Cruz Roja Argentina realiza entre el 12 y el 21 de septiembre una nueva edición de su Colecta anual bajo el lema “Ayudar es nuestra bandera” . Como parte de la iniciativa, también llevará adelante una jornada solidaria el sábado 19 en Parque Rivadavia .

Las necesidades sociales y humanitarias no son iguales en todas las regiones. Para responder a esas diferencias, Cruz Roja Argentina cuenta con 65 filiales y 33 Institutos Superiores distribuidos en el país, que conforman una red federal con presencia directa en las comunidades.

A partir de esa estructura, la organización desarrolla acciones relacionadas con salud, educación, acceso al agua segura, movilidad humana y preparación ante emergencias , además de abordar otras problemáticas que surgen de las características particulares de cada territorio.

El aceso al agua es una de las principales problemáticas.

La Colecta anual constituye una de las herramientas para sostener ese despliegue. Los fondos permiten fortalecer a las filiales y mantener en funcionamiento los programas que se desarrollan durante todo el año, más allá de las intervenciones frente a situaciones extraordinarias.

Más de 2.300 adolescentes participaron de talleres

Frente al crecimiento de este fenómeno, Cruz Roja Argentina incorporó talleres preventivos y espacios de conversación destinados a que adolescentes y jóvenes puedan identificar los riesgos asociados con las apuestas online.

Hasta el momento, la organización trabajó con más de 2.300 adolescentes de 40 escuelas de todo el país mediante actividades de prevención y promoción del bienestar digital.

Aunque el problema tiene características muy diferentes a las de una inundación o a la falta de agua potable, la lógica de intervención parte del mismo principio: identificar las necesidades concretas de una comunidad y desarrollar una respuesta cercana frente a ellas.

Una colecta para sostener los programas durante todo el año

La campaña busca recaudar fondos para sostener la red de filiales y los distintos programas que funcionan en el territorio nacional. Además de realizar aportes económicos, las personas pueden colaborar mediante el voluntariado y la difusión de la iniciativa.

Como parte de la Colecta, el sábado 19 de septiembre, entre las 11 y las 15, se realizará un evento solidario en Parque Rivadavia. La jornada incluirá capacitaciones en primeros auxilios, juegos y asesoramiento sobre acceso a derechos, entre otras propuestas.

La Colecta anual permanecerá activa hasta el 21 de septiembre y las donaciones podrán realizarse a través de la página oficial de Cruz Roja Argentina. El objetivo es sostener una red capaz de responder a problemáticas muy diferentes entre sí, desde necesidades básicas y emergencias hasta nuevos desafíos sociales que afectan especialmente a los más jóvenes.