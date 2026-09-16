El Gobierno abre la negociación por el Presupuesto 2027 y convoca a siete gobernadores + Agregar ámbito en









Diego Santilli retomará desde este miércoles los encuentros con mandatarios locales. La agenda incluye las cuentas nacionales, la reforma electoral y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas.

Presupuesto 2027: Santilli activa la negociación con los gobernadores y suma siete reuniones. Mariano Fuchila

El Gobierno puso en marcha la negociación por el Presupuesto 2027. En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, concentrará desde este miércoles una agenda de reuniones con gobernadores que tendrá como objetivo acercar posiciones antes del tratamiento de los principales proyectos del oficialismo en el Congreso. En apenas 24 horas, el funcionario recibirá a siete mandatarios provinciales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La ronda comenzará este miércoles por la tarde en Casa Rosada, cuando desde las 15 Santilli se reúna con Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Los encuentros forman parte de la estrategia del Ejecutivo para abrir la discusión con las provincias.

La agenda continuará el jueves por la mañana, cuando Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, reciban al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. La participación del titular del Palacio de Hacienda marca el peso que la negociación económica tendrá en esta etapa, con los gobernadores interesados en conocer el impacto de las previsiones presupuestarias sobre las cuentas provinciales y las obras reclamadas por cada distrito.

Más tarde, pasado el mediodía del jueves, Santilli recibirá al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, mientras que por la tarde mantendrá un encuentro con el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

El Presupuesto es el principal punto de la negociación. El proyecto presentado por el Gobierno proyecta para 2027 un crecimiento del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar de $1.847,60 para diciembre. También contempla un nuevo año de superávit financiero. La iniciativa ya fue formalmente enviada a Diputados y quedó registrada en la Cámara como proyecto de la Jefatura de Gabinete.

Las obras que entran en la negociación con las provincias El Presupuesto 2027 contempla rutas, acueductos, saneamiento e infraestructura ferroviaria en distintos distritos. Tucumán y Santiago del Estero concentran algunas de las principales partidas, aunque buena parte de los proyectos son plurianuales y tendrán una ejecución parcial durante el próximo año. Diego Santilli pone en marcha la negociación del Presupuesto 2027 con los gobernadores. Entre las obras más importantes figuran el Acueducto Vipos, en Tucumán, con $25.113 millones previstos para 2027, y la autovía de la Ruta Nacional 9 en Santiago del Estero, con $18.097 millones. También aparecen proyectos viales y de saneamiento en Chaco, Corrientes, Chubut, Santa Fe, Misiones y Tierra del Fuego. En total, las obras con incidencia en ejercicios futuros alcanzan $1,36 billones, aunque para 2027 se prevé ejecutar unos $156.576 millones. Esa diferencia entre el monto total de los proyectos y los fondos previstos para el próximo año será uno de los puntos de la negociación de Santilli con los gobernadores. Un dato particular es que la Base Naval Integrada de Ushuaia no aparece individualizada entre las obras de inversión del Presupuesto 2027, pese a que los lineamientos del Ministerio de Defensa mencionan como de “particular interés” el desarrollo del eje Ushuaia-Base Antártica Conjunta Petrel.