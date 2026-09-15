El texto del Presupuesto 2027 que entró en Diputados: principales variables y proyecciones

El oficialismo ya definió cuándo comenzará la discusión en comisión. El proyecto contempla superávit fiscal, crecimiento y una inflación por debajo del 20%.

El Gobierno envió el proyecto a Diputados con foco en superávit fiscal y crecimiento del 4%.

El Gobierno envió este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027 , que establece las principales proyecciones económicas para el próximo año y vuelve a colocar al superávit fiscal como uno de los ejes centrales del programa económico.

El texto ingresó formalmente a la Cámara baja este martes a las 22:04 . El Ejecutivo ya estableció los primeros pasos para su discusión parlamentaria, con la intención de iniciar el debate en comisión durante la primera semana de octubre , con el miércoles 7 como posible fecha para la primera reunión.

El primer funcionario convocado para defender el proyecto sería el secretario de Finanzas, Federico Furiase . El Gobierno buscará conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con la sanción del Presupuesto que regirá durante 2027 , un año marcado por el calendario electoral.

La iniciativa establece un superávit primario de $18,44 billones , equivalente al 1,3% del PBI , y un superávit financiero de $3,30 billones , que representa el 0,2% del producto , luego de contemplar el pago de los intereses de la deuda.

El equilibrio de las cuentas públicas vuelve así a ocupar un lugar central en la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo para el próximo ejercicio.

Dólar, inflación y crecimiento: las claves del proyecto

Entre las principales variables macroeconómicas, el Gobierno proyecta que el PBI crecerá 4% durante 2027, mientras que la inflación anual se ubicará en 18%. A su vez, prevé que el salario promedio aumentará 25,4%, por encima de la evolución esperada de los precios.

En materia cambiaria, el proyecto contempla un dólar de $1.847,60 para fines de 2027. Desde el Ejecutivo aclararon que ese valor no constituye una previsión puntual sobre la cotización, sino que surge de ajustar el nivel actual por la inflación estimada para el próximo año.

Por último, el Gobierno espera exportaciones por más de u$s130.000 millones y un saldo comercial de bienes y servicios favorable superior a los u$s15.000 millones, dos variables que forman parte del escenario económico previsto en el proyecto para 2027.