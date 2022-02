El PRO apunta a la seguridad como eje de campaña común entre “halcones” y “palomas”

La reciente foto entre la presidenta del PRO y el jefe comunal de Lanús y exjefe de campaña de Diego Santilli en las pasadas elecciones, Néstor Grindetti, puso de manifiesto uno de los ejes centrales que forman parte de la campaña PRO: la seguridad. O, mejor dicho, la inseguridad.

“Con Patricia (Bullrich) en Nación y Cristian (Ritondo) en Provincia, en nuestra primera gestión había un trabajo mancomunado de las fuerzas de seguridad a todo nivel y hemos logrado derribar 75 bunkers de droga en distintos barrios de Lanús; había una política decidida y comprometida de lucha contra el narcotráfico”, aseguró el alcalde de la ciudad del sur del Conurbano.

Bandera

Tanto Grindetti como Julio Garro, a cargo de La Plata, vienen pregonando la bandera de un espacio bonaerense bajo el nombre de Hacemos, una línea creada por el jefe de Gabinete y encargado de la Seguridad de Lanús, Diego Kravetz.

Justamente, más allá de ir a la búsqueda del peronismo desencantado con el kirchnerismo por los barrios del Conurbano, el eje central de la propuesta gira en torno a la seguridad.

Es por esto que el pedido del jefe comunal para que la Policía local pase a manos de los municipios no llamó la atención. Es que tampoco es una solicitud nueva. Grindetti incluso la hizo cuando María Eugenia Vidal era gobernadora.

Vigilante

“La Policía local debe depender del municipio porque así nació en su esencia. La idea es la del vigilante de barrio, que tenga cercanía con el vecino. Pero no quiere decir que la política de seguridad no la siga dictando la Provincia. Al contrario. Pero en la ejecución debería ser manejada por el intendente porque es quien termina siendo responsable de la inseguridad. Claro que, en los hechos, no puede hacer mucho porque no tiene mando y no puede fijar la estrategia”, asegura una fuente oficialista en Lanús, en diálogo con Ámbito.

Desde todas las líneas internas del PRO ven al ministro de Seguridad, Sergio Berni, atado de manos.

“Tiene un discurso punitivista más cercano al nuestro y más lejos de la doctrina Zaffaroni. Pero en la ejecución del día a día, estamos peor. Hoy Berni es un ‘abrazador’ de bombas que sirve para los medios pero que no provoca cambios sustanciales”, agregan.

Como parte del reclamo, desde todos los frentes del partido amarillo buscan apoyarse en el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien tiempo atrás, al frente de Lomas de Zamora, presentó junto a otros jefes comunales, como la entonces intendenta de La Matanza, y actual vicegobernadora, Verónica Magario, un proyecto para regular la conformación y gestión de las Policías locales bajo la órbita de los municipios.