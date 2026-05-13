Empresarios, gobernadores y funcionarios respaldaron el avance de la transparencia fiscal impulsada por la ONG Lógica

Con presencia de representantes de los sectores público y privado, se realizó la primera reunión anual de la ONG, marcada por la reciente incorporación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor en tres distritos.

La ONG Lógica , asociación civil sin fines de lucro dedicada a crear conciencia fiscal, presidida por Matías Olivero Vila , realizó su primera reunión anual, en la que recibió un importante apoyo de referentes del sector público y privado, durante la cual se destacó la reciente reglamentación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor por los primeros tres distritos, CABA, Chubut y Entre Ríos.

En su evento realizado en el MALBA, la ONG Lógica, que lleva como lema impulsar gastos lógicos, impuestos lógicos, en un país lógico, convocó a más de dos centenares de empresarios, gobernadores, funcionarios nacionales y referentes institucionales , quienes coincidieron en la necesidad de profundizar la transparencia fiscal, fortalecer la conciencia tributaria ciudadana y avanzar hacia un sistema impositivo simple, con menos y más bajos impuestos en la Argentina.

El encuentro contó con la presencia de Martín Berardi , presidente del Directorio de Ternium; Federico Braun , presidente de La Anónima; Matías Fernández Díaz , director de Asuntos Públicos para Argentina de Mercado Libre; Enrique Cristofani , empresario y director de Lógica; el subsecretario de Defensa del Consumidor de la Nación, Fernando Blanco Muiño ; el jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny ; el senador por la Provincia de Buenos Aires Diego Valenzuela , y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , entre otros referentes del ámbito empresario, profesional y político.

Asimismo, se puso en valor que en los últimos días CABA, Entre Ríos y Chubut reglamentaron sus respectivos esquemas de implementación. En el caso porteño y el de Chubut, la normativa contempla la visibilización del impuesto sobre los Ingresos Brutos, mientras que Entre Ríos incorporó, además, la posibilidad de incluir tasas municipales, primero en forma voluntaria y más adelante obligatoria.

Los tickets empezarán a mostrar ingresos brutos desde el 5 de julio en Entre Ríos y desde el 1° de septiembre en CABA y Chubut. El gobernador Frigerio, en su exposición, presentó el primer ticket del país visibilizando ingresos brutos bajo el nuevo régimen, explicó las razones y detalles del régimen, como así también las bajas de impuestos y beneficios fiscales en su provincia.

En su discurso de apertura, el presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, llamó a profundizar el involucramiento del conjunto de la sociedad, con la activa participación de los empresarios y sus cadenas de valor y de todos los ciudadanos, frente a la problemática fiscal argentina y sostuvo que el país atraviesa “una oportunidad histórica” para transformar la relación de la sociedad con los impuestos y el gasto público.

“Argentina tiene los impuestos más altos del mundo por la falta de cultura fiscal de nuestra sociedad generado por un régimen que durante décadas ocultó sistemáticamente los impuestos a los consumidores”, se afirmó en el video de apertura, agregando que “esa falta de conciencia llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos conductas responsables con el gasto público y con la presión tributaria que pesa sobre la vida cotidiana”.

El titular de Lógica remarcó además que “la transparencia fiscal es el paso necesario para involucrar a la ciudadanía, para que sea ella la que exija y logre la baja de impuestos, la austeridad en el gasto público y servicios acordes en los tres niveles del Estado”.

En otro tramo de su exposición, Olivero Vila sostuvo que la Argentina enfrenta “una gran oportunidad” para impulsar cambios estructurales y convocó a empresarios, profesionales y ciudadanos a asumir un rol más activo en la discusión fiscal.

“Hoy se nos presenta esta inédita oportunidad de involucrarnos como empresarios, profesionales y ciudadanos frente a la prolongada tragedia fiscal que vive la Argentina. Tenemos que llenar las tribunas, no dejarlas vacías. La Plaza de Mayo de esta época está en las redes, en los medios, en la conversación pública y ahí debemos dar esta discusión”, expresó.

También advirtió sobre la necesidad de consolidar cambios de largo plazo que excedan a los gobiernos de turno: “El desafío es trabajar para que nunca más lo fiscal sea un coto exclusivo de los políticos, sino una causa principalmente ciudadana y apartidaria”.

ONG Lógica

En uno de los pasajes más enfáticos del discurso, Olivero Vila planteó la necesidad de que Lógica evolucione desde una ONG tradicional hacia un espacio de movilización social más amplio: “Si queremos dejar de ser el país más gravoso del mundo y ascender de la D a la A en materia fiscal, esto requerirá años, esfuerzo, recursos e involucramiento real de la sociedad civil. Por eso proponemos que Lógica deje de ser simplemente una ONG para convertirse en un movimiento ciudadano”. En su exposición, Enrique Cristofani, nuevo director de Lógica, enfatizó sobre la necesidad de dedicar recursos y tiempos a estas acciones, debiendo tomarse como una inversión de potencial alto impacto.

Durante la actividad, Lógica destacó especialmente el avance del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor en distintas provincias argentinas. Actualmente ya adhirieron Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Mendoza y Santa Fe, aunque las dos últimas tienen pendiente su reglamentación.

El lado opuesto también está identificado por Lógica. En tal sentido la entidad ha señalado que “además de las dos provincias adheridas que no aún no han reglamentado, hay otras en proceso que avanzan muy lento, mientras que los otros gobernadores guardan un inaceptable silencio. Es una lamentable asimetría con la implementación nacional donde, en menos de seis meses, la ley fue reglamentada y los impuestos nacionales se empezaron a ver en tickets de todo el país, sin mayores inconvenientes. Esos gobernadores le dan la espalda al 94% de ciudadanos, según Poliarquía, que quieren saber cuánto del precio final corresponde a impuestos y también a la Constitución Nacional que obliga a dar al consumidor ‘información adecuada y veraz”.

Lógica es una organización apartidaria de la sociedad civil dedicada a promover la conciencia fiscal, la transparencia tributaria y el involucramiento ciudadano en torno al funcionamiento del Estado y la presión impositiva. La entidad, lanzada en febrero de 2023, impulsa iniciativas orientadas a visibilizar la carga fiscal total en bienes y servicios, promover la baja sustancial de impuestos, gastos e informalidad, como así también a concientizar sobre el fuerte impacto que ciertas sentencias del poder judicial provocan sobre elevada presión fiscal de nuestro país.