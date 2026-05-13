Se acelera la adopción de inteligencia artificial entre las pymes, aunque el grueso se concentra en herramientas básicas

Según una encuesta de la UTDT, el 41,6% de las empresas incorporó al menos una solución tecnológica. Y la mitad considera hacerlo en los próximos 24 meses. Casi el 80% las utiliza para generación de texto y código.

El informe sobre las pymes y la IA fue elaborado por el Nodo Argentino de Inteligencia Artificial (nadIA), que es una iniciativa del CEPE - Di Tella y Fundar.

La inteligencia artificial comenzó a consolidarse como una herramienta de uso cotidiano en las pequeñas y medianas empresas argentinas. Lejos de tratarse de un fenómeno limitado a grandes corporaciones tecnológicas o startups especializadas, la incorporación de soluciones basadas en IA ya alcanzó a una porción significativa del entramado pyme local y promete seguir creciendo en los próximos años.

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Así lo revela la primera “Encuesta nacional sobre adopción de IA en PyMEs” , elaborada por el Nodo Argentino de Inteligencia Artificial (nadIA), una iniciativa impulsada por el CEPE de la Universidad Torcuato Di Tella y Fundar. El estudio ofrece una radiografía sobre el grado de incorporación de estas tecnologías en empresas argentinas y expone tanto el avance acelerado del fenómeno como las fuertes diferencias existentes entre sectores productivos.

“El informe permite afirmar que la IA ya forma parte del conjunto de herramientas habituales de una porción significativa de las empresas argentinas y que su expansión probablemente continúe en el corto plazo”, sostiene el documento.

La encuesta fue realizada sobre 402 empresas y detectó que el 41,6% ya utiliza al menos una tecnología de inteligencia artificial. El dato adquiere relevancia porque incluso excluyendo al sector de software e IT -naturalmente más avanzado en digitalización- el nivel de adopción se mantiene elevado y alcanza el 36,4%.

El estudio destaca además que existe un importante universo de compañías con intención de incorporar estas tecnologías próximamente.

Entre las 232 empresas que todavía no usan IA, el 46% considera probable hacerlo en los próximos 24 meses. Otro 30,8% aún no tiene una decisión tomada, mientras que apenas el 23,3% descarta esa posibilidad en el corto plazo.

Para los autores del trabajo, esto refleja la existencia de “un mercado latente relevante” y sugiere que muchas de las barreras actuales para adoptar inteligencia artificial podrían superarse a medida que mejoren las condiciones de acceso, capacitación y financiamiento.

IA en las pymes: el caso argentino frente a otros países

El fenómeno argentino también se ubica en niveles comparativamente altos frente a otros países. El informe recuerda que en Brasil las empresas de más de 100 empleados mostraron una adopción del 41,9% en 2024.

En tanto, en Estados Unidos la tasa registrada por el Census Bureau fue del 17,3%. En Europa, la adopción en empresas de 10 o más empleados pasó del 7,7% en 2021 al 20% en 2025.

Sin embargo, el avance de la IA en la Argentina tiene un rasgo distintivo: se trata de un proceso extremadamente reciente.

Más del 85% de las empresas que hoy utilizan estas herramientas comenzaron a hacerlo durante 2024 y 2025.

El 52,6% inició su adopción en el último año y el 32,9% lo hizo en 2024. Antes de 2022, la utilización de inteligencia artificial en pymes era prácticamente marginal.

“El uso de IA en el sector industrial pyme es un proceso incipiente y todavía en fase de experimentación”, advierten los autores del relevamiento.

La expansión coincide con la masificación global de herramientas generativas de texto y código de acceso gratuito o de bajo costo, especialmente plataformas como ChatGPT y otros modelos de lenguaje.

Esa reducción en las barreras de entrada permitió que empresas de diferentes tamaños y sectores comenzaran a experimentar con automatización de tareas, generación de contenidos, asistencia administrativa y análisis de información.

Disparidad en la adopción de IA

El estudio detectó que la adopción de IA no ocurre de manera homogénea. El sector de software e IT lidera ampliamente el ranking, con un 85% de empresas utilizando este tipo de tecnologías, prácticamente el doble del promedio general.

Además, las compañías tecnológicas presentan una utilización más sofisticada y profunda.

USO DE IA POR SECTORES

En la mayoría de las industrias predominan las herramientas de generación de texto y código. En cambio, las firmas de software combinan esos sistemas con machine learning, automatización de decisiones y análisis avanzado de datos.

“En ese sector la IA no es una herramienta de apoyo sino el núcleo del proceso productivo”, explica el documento al referirse a las pymes del rubro software.

En el otro extremo aparecen industrias tradicionales como textil, madera y papel, que exhiben los niveles más bajos de adopción.

Según el informe, esto puede estar relacionado tanto con las características productivas de esos sectores como con restricciones de capital humano especializado y menores presupuestos de inversión tecnológica.

Qué herramientas de IA son las más utilizadas

Uno de los datos más relevantes del relevamiento es el predominio absoluto de las herramientas generativas de texto y código. Entre las empresas que usan IA, el 77,9% recurre a este tipo de plataformas, lo que las convierte en la tecnología más difundida por amplio margen.

La encuesta señala que “la capacidad de estas herramientas para asistir en redacción, síntesis, código y comunicación las convierte en el punto de entrada más frecuente a la IA en el ámbito empresarial”.

Después aparecen otras tecnologías con menor nivel de penetración. El procesamiento de lenguaje natural y text mining alcanza el 41,1%; la generación multimedia, el 37,1%; las soluciones de voz a texto, el 35,4%; machine learning y análisis de datos, el 24,1%; reconocimiento de imágenes, el 19,6%; y automatización de decisiones, el 18,1%.

Las aplicaciones vinculadas con movimiento autónomo todavía muestran una adopción marginal, de apenas 4,1%.

TIPO DE TECNLOGIAS IA MAS UTILIZADAS

El informe también identifica una especie de “curva evolutiva” en la adopción tecnológica. La mayoría de las empresas comienza utilizando una sola herramienta, generalmente generativa de texto, y luego amplía gradualmente su portafolio hacia tecnologías más complejas.

“Las tecnologías que involucran procesamiento de lenguaje más estructurado dan un salto abrupto entre dos y tres tecnologías adoptadas”, detalla el estudio. “Recién con cuatro o más tecnologías aparecen con fuerza el machine learning y la automatización de flujos”, añade.

El relevamiento muestra que más de la mitad de las empresas usuarias emplea una o dos tecnologías de IA, mientras que una proporción menor ya trabaja con tres o más herramientas simultáneamente.

Cuáles son las áreas donde las pymes más usan IA

En cuanto a las áreas donde se aplica la inteligencia artificial, marketing y ventas encabeza claramente las respuestas. El 54,7% de las empresas usuarias indicó que utiliza IA en funciones comerciales y de marketing.

La segunda función más extendida es administración y gestión, con el 41,5%, seguida por producción y servicios, con el 40%.

La inteligencia artificial también comenzó a ganar espacio en investigación y desarrollo. El 32,7% de las firmas usuarias aseguró implementar IA en procesos de innovación, desarrollo de productos o mejoras operativas.

Finanzas aparece con un 23,7%, mientras que seguridad informática y logística todavía muestran niveles relativamente bajos.

No obstante, nuevamente emergen diferencias sectoriales muy marcadas. En software e IT, el 79,1% utiliza IA directamente en producción y el 53,5% en I+D. Excluyendo a ese sector, la utilización en producción y servicios dentro del resto de las industrias cae al 28,3%.

Eso indica que, para gran parte de las pymes industriales tradicionales, la IA todavía se concentra sobre todo en funciones de soporte administrativo, comercial o de gestión y no tanto en los procesos productivos centrales.

Otro aspecto relevante es la forma en que las empresas incorporan estas tecnologías. La modalidad más frecuente es la compra de software comercial, elegida por el 42,7% de las compañías usuarias.

El desarrollo interno propio aparece en segundo lugar, con el 35,6%, aunque esta alternativa se concentra principalmente en el sector tecnológico, donde existen capacidades técnicas para construir soluciones personalizadas.

FUNCIONES PARA LAS QUE SE USA LA IA

La contratación de proveedores externos especializados representa el 20,4% de los casos, mientras que las adaptaciones de software comercial o soluciones open source tienen todavía una presencia más limitada.

El informe destaca que los sectores industriales tradicionales dependen en mayor medida de la adquisición comercial de herramientas ya desarrolladas y muestran menor capacidad para generar soluciones propias.

Impacto relativo de la IA en la productividad

Más allá de la velocidad de adopción, uno de los interrogantes centrales es si la inteligencia artificial realmente está generando mejoras concretas en productividad y competitividad.

La encuesta revela que, por ahora, la mayoría de las empresas todavía no mide formalmente el impacto de estas tecnologías. El 57% reconoció no haber implementado mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados.

“Estos datos reflejan que la adopción de IA está en sus primeras etapas y que la evaluación sistemática de su impacto es una práctica que aún no se ha institucionalizado en el sector”, señala el documento.

Entre las compañías que sí realizaron mediciones, el 24% reportó resultados positivos, mientras que un 15,4% aseguró que todavía continúa evaluando los efectos de la implementación. Apenas el 1,2% indicó no haber encontrado beneficios significativos.

El informe recuerda además que distintos estudios internacionales advierten que la simple incorporación de inteligencia artificial no garantiza aumentos automáticos de productividad.

Según remarcan los autores, las mejoras dependen también de inversiones complementarias, cambios organizacionales y procesos de integración tecnológica.

Aun así, las empresas argentinas ya comienzan a registrar algunos beneficios concretos. El 16,8% señaló mejoras en productividad, el 11,6% destacó avances en capacidad de innovación, el 10,4% mencionó reducción de costos y el 9,3% observó mejoras en satisfacción de clientes.

MEDICION DE RESULTADOS DE LA IA

Las expectativas hacia adelante son todavía más optimistas. El 77% de las empresas espera que la IA mejore su productividad en los próximos cinco años. Además, el 64,4% proyecta reducción de costos y el 46,9% anticipa aumentos de ingresos asociados a estas tecnologías.

Expectativas del uso de IA en empleo e inversión

En materia laboral, el relevamiento muestra que la incorporación de inteligencia artificial todavía no produjo impactos significativos sobre el empleo en la mayoría de las pymes.

El 91,2% de las empresas que ya adoptaron IA afirmó no haber reducido personal como consecuencia de estas herramientas. Apenas el 7% reconoció recortes laborales vinculados con la automatización y otro 1,8% estima que podría hacerlo próximamente.

El estudio interpreta que esto responde al carácter todavía experimental y asistencial que tiene gran parte de la adopción actual, centrada sobre todo en herramientas de apoyo textual y administrativo.

Sin embargo, las expectativas de impacto futuro sobre el empleo son mayores. Los sectores de metalmecánica y software son los que presentan mayores perspectivas de reducción de puestos de trabajo vinculadas con automatización, ambos en torno al 20%.

La encuesta también analizó las perspectivas de inversión. El 31,4% de las empresas aseguró que actualmente invierte en inteligencia artificial y mantendrá ese nivel de gasto. A su vez, el 29,8% todavía no invierte pero planea comenzar a hacerlo.

El 7% afirmó que aumentará sus inversiones en IA, mientras que apenas el 1% prevé reducirlas. El 22,1% indicó que no invierte y tampoco tiene planes de hacerlo.

En conjunto, el informe concluye que el 68,2% de las empresas argentinas está dispuesto a invertir o continuar invirtiendo en inteligencia artificial en alguna medida.

Las diferencias sectoriales vuelven a ser importantes. Software e IT combina los niveles más altos de inversión activa con la mayor proporción de compañías que planean ampliar su gasto tecnológico.

Metalmecánica aparece como uno de los sectores con mayor intención futura de incorporación de IA, mientras que alimentos muestra una actitud más conservadora. Textil, en cambio, es el segmento con mayor resistencia relativa: un tercio de las empresas asegura no tener previsto invertir en estas herramientas.

Para nadIA, el CEPE Di Tella y Fundar, el panorama general confirma que la inteligencia artificial ingresó definitivamente en la agenda empresarial argentina y dejó de ser un fenómeno aislado.

“La evidencia relevada muestra que la adopción de inteligencia artificial ya dejó de ser un fenómeno marginal entre las pymes. argentinas”, resume el informe.