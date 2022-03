Fuerte rechazo de Córdoba y de Santa Fe a freno a las exportaciones

Desde la vereda de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta y el jujeño Gerardo Morales desde Dubái cuestionaron el freno impuesto desde el Ministerio de Agricultura. “Es una pésima noticia”, enfatizó el jefe de Gobierno porteño y aseguró que “a solo diez días de haber prometido que no harían nada de esto, el Gobierno demuestra que su palabra no tiene valor y hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer”.