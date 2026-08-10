La Rioja reactiva los Chachos: inyectará $4.000 millones para fortalecer los ingresos y movilizar la economía

Por decisión del gobernador Ricardo Quintela, desde el 17 de agosto la Provincia volverá a poner en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), con una ayuda extraordinaria de 50 mil Chachos que alcanzará a unos 80 mil beneficiarios. La medida busca sostener el poder adquisitivo de las familias y dinamizar el consumo en un contexto marcado por la recesión y la caída de recursos.

La Rioja inyectará $4.000 millones para fortalecer los ingresos y movilizar la economía.

La Rioja volverá a poner en circulación los Chachos , los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) que la provincia implementó durante 2024 y que ahora recupera como herramienta para fortalecer los ingresos de los trabajadores y movilizar el consumo y la actividad comercial .

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Por decisión del gobernador Ricardo Quintela , la nueva operatoria comenzará el 17 de agosto y alcanzará a unos 80 mil beneficiarios , quienes recibirán una ayuda extraordinaria de 50 mil Chachos por persona . La medida implicará una inyección de aproximadamente $4.000 millones al circuito económico provincial.

Quintela reivindicó los resultados de la primera experiencia como uno de los principales fundamentos para volver a utilizar el instrumento. “El Chacho es un instrumento financiero que en La Rioja tuvo una aceptación total”, sostuvo el mandatario.

El Gobernador había realizado este balance al finalizar la primera experiencia, cuando confirmó que la Provincia había recuperado “la totalidad de los bonos emitidos” y destacó que los Chachos permitieron incorporar recursos al poder adquisitivo y dinamizar la economía riojana .

Sobre esa experiencia, La Rioja pondrá nuevamente en circulación los BOCADE con un doble objetivo: acompañar los ingresos de las familias y movilizar el mercado interno . “No quiero que pierdan el poder adquisitivo los trabajadores”, sintetizó Quintela al explicar el propósito de volver a recurrir a esta herramienta.

La estrategia busca que los aproximadamente $4.000 millones que se incorporarán a través de los Chachos se vuelquen al consumo y permanezcan dentro del circuito económico provincial. Más de 500 comercios riojanos ya están adheridos a la operatoria, que volverá a implementar mecanismos de rescate anticipado y al vencimiento.

La medida busca sostener el poder adquisitivo de las familias y dinamizar el consumo.

Una herramienta para sostener los ingresos y el consumo

La estrategia del Gobierno riojano apunta a atender simultáneamente dos frentes: reforzar los ingresos de miles de familias vinculadas al Estado provincial y generar una inyección de recursos que contribuya a sostener la actividad de comercios y prestadores locales.

El beneficio alcanzará a empleados de planta del Gobierno provincial, trabajadores vinculados a la Administración Pública, jubilados de la Policía que perciben quincena, beneficiarios de programas y personas contratadas vinculadas al Estado riojano.

Con alrededor de $4.000 millones que ingresarán al mercado interno, la Provincia busca que los recursos se vuelquen al consumo y permanezcan circulando dentro de la economía local.

Más de 500 comercios riojanos ya se encuentran adheridos para recibir los Chachos. A ellos se sumaron nuevos establecimientos interesados en participar de la operatoria e incluso se registraron consultas provenientes de comercios de la provincia de Córdoba.

El Gobierno provincial sostiene que el regreso de los BOCADE se apoya en los resultados obtenidos durante su primera implementación y, fundamentalmente, en la confianza construida con el sector comercial a partir del cumplimiento de los mecanismos de rescate.

Quintela también reivindicó aquella experiencia. “El Chacho es un instrumento financiero que en La Rioja tuvo una aceptación total”, afirmó al anunciar su regreso, y recordó que la Provincia recuperó los bonos emitidos “en los tiempos y en los términos que establecía la ley”.

El antecedente de 2024

La Rioja fue la primera provincia argentina en avanzar con la emisión de una moneda provincial durante la gestión del presidente Javier Milei.

Los BOCADE comenzaron a circular en 2024, en medio de una fuerte disputa entre la administración riojana y el Gobierno nacional por los recursos que la Provincia reclama y por el impacto del ajuste fiscal sobre las cuentas públicas.

Los bonos, denominados popularmente Chachos en homenaje al caudillo federal Ángel Vicente Peñaloza, mantienen una equivalencia nominal de uno a uno con el peso y pueden utilizarse en comercios adheridos, para cancelar impuestos provinciales y tasas municipales y para abonar servicios de empresas estatales.

La primera experiencia finalizó con el rescate de los títulos emitidos. Al hacer un balance de aquella etapa, Quintela sostuvo que los bonos habían servido para incorporar recursos al poder adquisitivo de la provincia y destacó que La Rioja realizó el rescate sin recurrir a fondos del Gobierno nacional.

Ese antecedente es uno de los argumentos centrales con los que la administración provincial defiende ahora la decisión de volver a utilizar el instrumento.

Cómo funcionará la nueva etapa

El cronograma de pago comenzará el 17 de agosto y se extenderá hasta el 24, organizado de acuerdo con la terminación del DNI. La distribución se realizará simultáneamente en la ciudad Capital y en el interior provincial.

Los Chachos tendrán vigencia hasta diciembre y el último día previsto para su rescate será el 29 de ese mes.

Los comercios podrán realizar rescates anticipados, mientras que quienes mantengan los bonos hasta su vencimiento tendrán un reconocimiento del 1%. Ese porcentaje no será acumulativo.

La intención oficial es que los BOCADE circulen y se vuelquen rápidamente al consumo, generando movimiento en el mercado interno y fortaleciendo la actividad comercial.

La posibilidad de convertir la ayuda en una mejora salarial

El Gobierno provincial analiza además la posibilidad de que el monto que actualmente se otorgará como ayuda extraordinaria pueda tener continuidad y, eventualmente, incorporarse al esquema salarial de las y los trabajadores.

La alternativa será evaluada de acuerdo con la evolución de las finanzas provinciales y deberá ser discutida con los gremios.

La administración riojana plantea que cualquier decisión de carácter permanente deberá garantizar previamente su sustentabilidad, en un contexto en el que los ingresos provinciales continúan condicionados por el comportamiento de la coparticipación federal y de la actividad económica.

El impacto de la recesión y la discusión con Nación

El regreso de los Chachos se produce además en un escenario de tensión entre La Rioja y el Gobierno nacional por los recursos federales.

La Provincia sostiene que la caída de fondos, sumada al escenario recesivo, genera un doble impacto: afecta las cuentas públicas y, al mismo tiempo, reduce la actividad del sector privado. Menos consumo implica menores ventas para comercios y pymes y, como consecuencia, una retracción adicional de la recaudación provincial.

Desde el Gobierno riojano advierten que la evolución de los recursos no puede analizarse tomando meses aislados de crecimiento nominal de la coparticipación, sino observando períodos más amplios y descontando el efecto de la inflación.

En ese escenario, Quintela viene planteando la necesidad de generar herramientas provinciales que permitan amortiguar la pérdida de ingresos.

Al anunciar la nueva etapa de los BOCADE, el gobernador sintetizó ese objetivo al señalar que la Provincia busca “atenuar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”.

Una apuesta por el mercado interno riojano

Con la nueva puesta en circulación de los Chachos, La Rioja busca combinar una ayuda directa a unos 80 mil beneficiarios con una inyección de aproximadamente $4.000 millones destinada a movilizar el consumo y sostener la actividad económica.

La decisión política impulsada por Quintela recupera así una herramienta que la Provincia ya utilizó durante 2024 y que el Gobierno riojano considera exitosa tanto por su nivel de aceptación como por el cumplimiento posterior de los rescates.

La nueva etapa comenzará el 17 de agosto y volverá a poner a prueba una estrategia económica propia: complementar los ingresos de las familias, sostener el consumo y procurar que una mayor cantidad de recursos permanezca circulando dentro de la economía provincial.