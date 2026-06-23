Río Negro oficializó su adhesión al RIMI en búsqueda de inversiones productivas

El gobernador Alberto Weretilneck promulgó la ley que había sido aprobada por unanimidad en la Legislatura. Incluye exenciones impositivas y beneficios para captar proyectos de mediana envergadura.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , promulgó este martes la ley de adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), una iniciativa impulsada por Nación que fue aprobada en el Congreso a la par de la reforma laboral, cuyo objetivo es promover proyectos productivos de empresas medianas, pequeñas y micro en distintos sectores de la economía.

"Promulgué la ley que adhiere a Río Negro al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta que nos permite ofrecer mejores condiciones para quienes decidan apostar por nuestra provincia", comentó Weretilneck en sus redes sociales al dar a conocer la noticia.

Al respecto, el líder sureño indicó que busca que Río Negro sea "el mejor lugar para invertir, generar empleo y desarrollar nuevas oportunidades", al tiempo que consideró que "cuando llegan inversiones, crecen las empresas, se mueve la economía y se generan más oportunidades para los rionegrinos".

A la devolución anticipada de IVA y el tratamiento especial de Ganancias, que fijó el Estado nacional, la provincia suma exención de Sellos y de Ingresos Brutos, tratamientos específicos de patentes y radicación en áreas industriales.

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"La adhesión al RIMI y esta ley son el alineamiento perfecto entre los regímenes impositivos de promoción nacionales con los regímenes impositivos de promoción provinciales, para que todos aquellos que tienen decisión de invertir en Río Negro tengan las mejores condiciones de competitividad del interior del país", completó el mandatario.

Semanas atrás, la Legislatura de Río Negro había votado por unanimidad la adhesión de la provincia al RIMI, con excepción del artículo tercero, que sumó seis votos negativos. El régimen contempla inversiones productivas vinculadas a: maquinaria; bienes amortizables; infraestructura productiva; sistemas de riego; equipamiento de eficiencia energética; mallas antigranizo; y bienes semovientes.

Durante el debate, la legisladora Soraya Yauhar, del oficialismo rionegrino, explicó que el RIMI constituye una herramienta de promoción fiscal destinada a incentivar inversiones de micro, pequeñas y medianas empresas, fortalecer las cadenas de valor, mejorar la competitividad, incrementar exportaciones y generar empleo.

Destacó, a la par, que numerosos requisitos exigidos por el régimen nacional coinciden con los contemplados por la normativa provincial, por lo que la adhesión permitirá simplificar trámites para las empresas interesadas en desarrollar proyectos en Río Negro, evitando la duplicación de documentación ya verificada por organismos nacionales.

Financiamiento para dos rutas

En paralelo, esta semana Río Negro se aseguró financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para avanzar con obras en las rutas 6 y 8.

La confirmación llegó luego de meses de gestiones técnicas entre el equipo provincial y los organismos internacionales de crédito, como parte de una decisión política orientada a ordenar recursos, sostener la inversión pública y transformar la planificación en obras concretas para los rionegrinos.

Desde la gobernación indicaron que se trata de un "paso clave hacia la finalización de esta arteria estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo regional". "La obra, comprendida en dos tramos, se consolida como parte de una de las gestiones de financiamiento externo más activas de los últimos años", completaron.