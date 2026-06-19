Neuquén y Río Negro impulsan herramientas financieras estratégicas para los proveedores de Vaca Muerta

Los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, junto al Consejo Federal de Inversiones, firmaron un convenio estratégico para consolidar el Programa de Desarrollo de Proveedores.

Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck , y de Neuquén, Rolando Figueroa , en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), presentaron una serie de herramientas financieras para el desarrollo de proveedores de Vaca Muerta , con el objetivo de fortalecer el entramado productivo regional y acelerar la inserción de pequeñas y medianas empresas locales en la cadena de valor de los hidrocarburos,

El encuentro, desarrollado en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén, estuvo encabezado por Weretilneck y Figueroa, junto al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe .

Durante la apertura de la actividad, las autoridades firmaron un convenio estratégico para consolidar el Programa de Desarrollo de Proveedores, orientado a coordinar instrumentos crediticios, asistencia técnica y esquemas de garantías que impulsen la competitividad pyme.

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS LOCALES El desarrollo de Vaca Muerta tiene su impacto altamente positivo tanto en la obra pública que realizamos a lo largo y ancho de la provincia, como en el fortalecimiento de las PYMES locales y la consecuente generación… pic.twitter.com/1VWnebzFWY

La iniciativa busca sofisticar el andamiaje institucional de la Norpatagonia , facilitando la conexión entre el ahorro privado y la inversión en proyectos productivos de escala a través de la sinergia pública y privada.

Para lograrlo, los mandatarios destacaron el rol del Fondo de Garantía del CFI junto a los esquemas provinciales FOGANEU (Neuquén) y FOGARIO (Río Negro).

Estos fondos permiten que los proveedores locales accedan a financiamiento de largo plazo en el sistema bancario y en el mercado de capitales sin quedar limitados por análisis de balances históricos, apalancando así los saltos de escala requeridos para acompañar el ritmo de crecimiento del yacimiento.

Al respecto, Figueroa señaló: "Neuquén tiene que crecer de la mano con Río Negro; estamos consolidando un ecosistema productivo para avanzar en esa dirección. El desafío es cómo ese crecimiento nos impacta favorablemente en el metro cuadrado, redistribuyéndose en rutas, escuelas, hospitales y viviendas".

Por su parte, Weretilneck afirmó: "Nuestra prioridad es que el primer beneficiado de Vaca Muerta sea el poblador y el empresario local. Nos comprometemos a dar seguridad jurídica y previsibilidad impositiva para asegurar que estos grandes proyectos transformen realmente nuestra matriz productiva".

Lamothe Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones.

Por último, Lamothe destacó que "el desarrollo de proveedores es estratégico porque permite consolidar la licencia social para producir, haciendo parte de los beneficios de estas cadenas a los neuquinos y rionegrinos. Desde el sector público debemos brindar herramientas financieras y esquemas de garantías que les permitan dar ese salto de escala".

La jornada continuó con una detallada presentación técnica a cargo del ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Koenig, y del director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro (ADERN), Sergio Iglesias.

Posteriormente, se dictó una charla magistral sobre el impulso de las inversiones a través del mercado de capitales liderada por la especialista Anna Cohen. El evento concluyó con conversatorios de articulación entre referentes de supply chain de operadoras como YPF, PAE, Tecpetrol y Valpob, mesas de diálogo sobre la emisión de Obligaciones Negociables (ON) pymes y un espacio de networking destinado al intercambio comercial directo.