Gestapo: Legislatura PBA pospone debate por desafuero de senador

Sucede que tanto el Frente de Todos como Juntos ponen sobre la mesa dos tipos de interpretaciones jurídicas que se diferencian en la necesidad o no de realizar el desafuero para que el senador pueda dar su debido testimonio.

Fueros

En concreto, desde la oposición sostiene, amparada en la Ley de Fueros, que no es necesario avanzar en ese procedimiento. Por su parte, el oficialismo manifiesta que hay dos artículos del Código Procesal Penal bonaerense que afirman que los legisladores podrán ser sometidos a proceso sólo “si fueren suspendidos o destituidos”.

Así las cosas esta semana solo tendrá actividad la Cámara baja por lo que esta discusión no tendrá respuesta en los próximos días. Cabe recordar que en la sesión del 11 de enero, la Cámara alta aprobó por unanimidad la posibilidad que el juez Kreplak pueda allanar la oficina de Allan. No obstante, la nueva exigencia es un caso diferente para el cuerpo legislativo. Para empezar, no hay antecedentes de un desafuero en el Senado bonaerense. Avalar el pedido sentaría un precedente peligroso ya que todos tienen en claro que se puede volver en su contra.

Esta semana también serán indagados como parte de la causa el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas (18 de marzo); el entonces ministro de Infraestructura de la misma Roberto Gigante (16 de marzo) y el subsecretario de Justicia Adrián Grassi (17 de marzo). La próxima semana será el turno del intendente de La Plata Julio Garro (23 de marzo).

El turno de los exfuncionarios llega después de que fueran indagados seis empresarios de la construcción que el 15 de junio del 2017 participaron de la reunión desarrollada en la sede porteña del Banco Provincia (BAPRO), a la que también asistieron directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y en la que el tema exclusivo fue analizar acciones contra dirigentes de UOCRA La Plata.