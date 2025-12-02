Gisela Scaglia renunció a la vicegobernación de Santa Fe para asumir como diputada nacional

La número dos de Maximiliano Pullaro oficializó su salida con una carta dirigida a la Legislatura. En el distrito aspiran a que comande el nuevo bloque Provincias Unidas en la Cámara baja.

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia , renunció al cargo en la administración provincial para asumir la banca en la Cámara de Diputados para la que fue elegida en los comicios legislativos del 26 de octubre.

A través de una carta dirigida a la Legislatura santafesina, Scaglia oficializó su salida de la gestión de Maximiliano Pullaro , a quien acompaña desde su asunción, en 2023. De esta manera, dio por tierra con las especulaciones sobre una candidatura testimonial y ocupará su escaño en el Congreso.

En la misiva, la titular del PRO en Santa Fe aseguró que asumirá el cargo "impulsada por su profunda creencia en el futuro que estamos construyendo". "Es mi deber y mi convicción llevar la defensa de los intereses de Santa Fe al Congreso de la Nación para asegurar ese horizonte de progreso", detalló.

Asimismo, les agradeció a los legisladores por "el respeto y el trabajo compartido" durante su mandato como vicegobernador y presidente del Senado provincial.

"Me despido con la satisfacción del deber cumplido. Los saludos con la consideración más distinguida. Que Dios yu la virgen de Guadalupe protejan vuestra labor y a nuestra provincia", concluyó.

Fue una reunión especial: la última de @GiScaglia como vicegobernadora. Durante estos 24 meses trabajó sin descanso, empujó, gestionó y estuvo… pic.twitter.com/OAOYi8KV5U — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) December 2, 2025

Un día antes, Scaglia había participado de su última reunión de Gabinete en Santa Fe. Allí, fue distinguida con un ramo de flores y destacada por el gobernador Maximiliano Pullaro

Pullaro remarcó que, durante estos 24 meses, su número dos "trabajó sin descanso, empujó, gestionó y estuvo presente en cada decisión importante".

"En los próximos días asumirá su banca como diputada nacional y seguirá defendiendo a Santa Fe desde otro lugar. Le tengo un enorme cariño y un profundo respeto por todo lo que hizo y por lo que viene", detalló.

Y cerró: "Gracias, Gise. Santa Fe te acompaña en este nuevo desafío".

Scaglia asumirá su banca en diputados por el nuevo frente Provincias Unidas, que además de Pullaro integran Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

De ese armado variopinto surgirá un bloque en la Cámara baja que, se espera, terciará en la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza. La disputa por quiénes lo conformarán todavía está abierta. En Santa Fe aspiran a que sea la propia vice quien asuma al frente.

El 26 de octubre, Santa Fe puso en juego nueve diputados nacionales. La victoria fue para los libertarios, con el 40,6% de los votos. En segundo lugar quedó Fuerza Patria, que cosechó el 28,7%. El oficialismo local quedó lejos: apenas sumó el 18,3%.

De hecho, de los seis gobernadores que integran PU, solo el correntino Valdés salió airoso. Los cinco restantes cayeron derrotados en sus distritos, ya sea por LLA o por el peronismo.