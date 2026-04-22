Atención jubilados de Santa Fe: el proyecto de ley que podría cambiarlo todo para los beneficiarios

Con este nuevo anuncio, la Caja busca realizar una cobertura más completa para las necesidades de los adultos mayores.

Buenas noticias para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

La situación de los jubilados y pensionados en Santa Fe sigue siendo un tema central en la agenda provincial. La Caja de Jubilaciones local, que funciona de manera independiente del sistema nacional, atraviesa desafíos vinculados al financiamiento y la actualización de haberes en un contexto económico complejo.

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En este escenario, los beneficiarios vienen reclamando mejoras tanto en los ingresos como en la calidad de vida. El aumento del costo de vida impacta de lleno en este sector, que depende en gran medida de los ajustes periódicos para sostener su poder adquisitivo.

En medio de este panorama, comenzó a tomar fuerza un proyecto de ley que podría marcar un antes y un después para los jubilados santafesinos: la implementación de un boleto gratuito en el transporte público.

El proyecto impulsado en la Legislatura provincial propone establecer un sistema de boleto gratuito para jubilados y pensionados dentro del territorio santafesino. La iniciativa busca aliviar uno de los gastos cotidianos más frecuentes: el transporte.

Con este nuevo anuncio se fomentará la movilidad de los adultos mayores en Santa Fe.

La idea central es que los beneficiarios puedan acceder sin costo al servicio de colectivos, lo que representaría un ahorro significativo , especialmente para quienes necesitan trasladarse con frecuencia por cuestiones médicas, trámites o actividades diarias.

Además, el proyecto contempla que el beneficio sea universal dentro del sistema provincial, aunque todavía se deben definir detalles clave como el financiamiento y la implementación concreta en cada localidad. De avanzar, la medida no solo tendría impacto económico, sino también social, ya que fomentaría una mayor movilidad e inclusión para los adultos mayores.

Jubilados Santa Fe La medida tiene como objetivo facilitarle la movilidad a los jubilados y pensionados de la Caja Santafesina. Imagen: Pexels

Nuevos montos de haberes: cuánto cobrarán en mayo y junio

Se confirmaron los nuevos valores para jubilados y pensionados de Santa Fe a partir de mayo de 2026. Según lo establecido por decreto, el haber mínimo pasará a ser de $572.914,55, mientras que el haber máximo se ubicará en $5.729.148,57 desde el 1° de ese mes.

En tanto, desde el inicio de junio habrá una nueva actualización. La jubilación mínima ascenderá a $587.023,57, mientras que la máxima llegará a $5.870.235,79, reflejando una suba progresiva en los ingresos de los beneficiarios.

Como referencia, en abril los pasivos que perciben la mínima cobraron $559.813,99, mientras que el haber máximo fue de $5.598.139, lo que marca la continuidad de los incrementos mensuales.

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe Además, el organismo prevé un aumento para los haberes jubilatorios a partir de este mes. Imagen: Santa Fe Gobierno

Cómo se determinan los montos de los haberes

Los haberes jubilatorios en Santa Fe se determinan a partir de un sistema de movilidad propio, establecido en la Ordenanza N° 6.166. Según su artículo 69°, las jubilaciones son móviles, lo que significa que se actualizan mediante coeficientes sectoriales.

Estos coeficientes surgen de relacionar el aumento de los aportes realizados por los trabajadores activos con el total de las prestaciones que se pagan en cada sector. En la práctica, esto implica que los incrementos dependen de cómo evolucionan los salarios y aportes dentro de cada ámbito, como municipios o entes adheridos.

Además, la normativa fija límites claros: el haber máximo jubilatorio no puede ser inferior a diez veces ni superior a quince veces el monto de la jubilación mínima. De esta manera, se busca mantener cierta proporcionalidad dentro del sistema previsional provincial.