Interna FdT: gobernadores buscan unidad y sostener lazo con Nación

En el lote de jefes provinciales de perfil más alto, ayer el sanjuanino Sergio Uñac se refirió de forma explícita a los contrapuntos sobre los que sus pares, en general, prefieren el silencio. “Los gobernadores siempre hemos tenido peso en la política nacional. Espero que sirva para apuntalar y no seguir dividiendo”, dijo ayer Uñac a medios locales. Mientras en la provincia ya empieza a fomentarse una candidatura para un tercer mandato, el sanjuanino -que tras las PASO fue tentado para sumarse al Gabinete nacional-, se refirió a la futura convivencia Alberto-Cristina: “Esperemos que puedan llevar la relación de la manera más razonable posible, teniendo en cuenta que de ellos depende el presente mediato de nuestro país”, dijo; y agregó: “Siempre es buen momento para desmarcarse de fanatismos. Ser demasiado fundamentalistas en ciertas situaciones no ayuda para nada”, mencionó, tras aclarar que no tomará posicionamiento. “Soy el presidente del PJ de San Juan y el gobernador, el PJ nacional lo preside Alberto Fernández, no hay otra definición que tomar”, afirmó en esa línea.