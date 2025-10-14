Ignacio Torres inauguró obras financiadas con fondos provinciales en la Autovía Puerto Madryn-Trelew

El gobernador de Chubut puso en funcionamiento el tramo central de esa arteria. "Es la primera vez que se finaliza una ruta nacional con recursos provinciales", destacó.

Ignacio Torres durante la inauguración de las obras en la autovía Puerto Madryn-Trelew.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , encabezó este martes el acto oficial de la habilitación de la traza central de la Autovía Trelew - Puerto Madryn sobre la Ruta Nacional N°3, donde afirmó que “ es la primera vez que se finaliza una ruta nacional con recursos provinciales”.

La obra consistió en la reparación y construcción de un tramo de 57 kilómetros, que incluyó la duplicación de la calzada, separada por un cantero central, mediante la construcción de una segunda calzada nueva y la reconstrucción de la existente; banquinas externas e internas pavimentadas; intersecciones a emplazar en los accesos y vinculaciones previstas; retornos e iluminación de intersecciones; y otras obras complementarias.

Además, tiene una importancia estratégica para el sector productivo y el turismo, debido a que es un corredor vial clave para unir el norte con el sur del país. Con la inauguración quedaron oficialmente conectadas las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, y se espera una reducción importante en los tiempos de viaje, optimización del transporte de cargas y un mayor flujo turístico hacia la costa de Chubut.

“Primero quiero pedirles disculpas sinceras en nombre del Estado provincial a las víctimas de accidentes de tránsito porque durante estos 20 años de desidia, donde hubo casos de corrupción que nos pusieron en la vidriera nacional y nos avergonzaron a todos los chubutenses”, expresó Torres tras el corte de cintas.

En ese sentido, señaló: “Tenemos que ser plenamente conscientes de las consecuencias de esa desidia y de esa corrupción. Lamentablemente, las consecuencias fueron mucho más graves que sólo la parte económica. Esta ruta, que fue durante muchísimo tiempo el paradigma de la corrupción, es la única de la Argentina que se pagó literalmente cinco veces en los últimos 20 años y no se terminó”.

“Muchos de los adjudicatarios abandonaron las obras y no les pasó nada por ser empresarios amigos del poder de turno. Otros terminaron presos por esta y otras tantas cuestiones, pero tenemos que recordar de dónde venimos para no perder nunca el foco de hacia dónde tenemos que ir”, afirmó.

Nacho Torres ruta

“La construcción de una provincia seria, previsible, con seguridad jurídica, pujante, se hace de abajo hacia arriba, buscando el hermanamiento de toda la ciudadanía -manifestó Torres-.

“Acá hay toda una comunidad parada enfrente de lo que fue una historia oscura de nuestra provincia y con la firme decisión de dar vuelta a esa página de la desidia y la corrupción y mostrarle a toda la Argentina que Chubut es un ejemplo de superación y de que la palabra se cumple”, concluyó.

Desde la provincia destacaron que, con esta obra, además, Chubut se desendeuda del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias".

"Esto es posible gracias a un acuerdo rubricado entre el gobernador patagónico y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que permitirá a la provincia realizar obras nacionales y terminar aquellas inconclusas utilizando fondos propios", indicaron.

Este acuerdo, sumado a las obras incluidas en el denominado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, posibilita a Chubut la reducción de su deuda con el mencionado Fondo en más de $260 mil millones, lo que dejará un saldo negativo de poco más de $30 mil millones.