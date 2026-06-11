Inflación: dos provincias que miden a la par de Nación perforaron el piso del 2%

La suba de precios en Mendoza y Córdoba fue del 1,9%, menor al 2,1% que reportó el INDEC en el país. Por el contrario, Neuquén y Tucumán registraron subas apenas superiores.

Las cuatro provincias que miden en paralelo a Nación reportaron subas del 2% en promedio.

Las provincias que miden la inflación en paralelo al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) reportaron en promedio una suba de precios del 2% en mayo respecto a abril y quedaron por debajo de la media en todo el país, que fue del 2,1%.

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Puntualmente, Neuquén y Tucumán quedaron por encima del guarismo computado por el INDEC, mientras que Mendoza y Córdoba lo hicieron en el sentido contrario, e incluso pudieron perforar el piso del 2%.

Neuquén , uno de los distritos que miden a la par de Nación, reportó que la suba de precios en su territorio fue del 2,3%, un 0,2% sobre el dato del INDEC. En lo que va del año, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 14,8% y la variación interanual llegó al 36,5% .

La división que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles , con un alza de 4,2% , impulsada principalmente por incrementos en alquileres y tarifas eléctricas. También se destacaron las subas en Educación (3,9%), Salud (3,8%) e Información y comunicaciones (3,7%).

Por incidencia en el índice general, los rubros que más explicaron la inflación del mes fueron: Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles: 0,81 puntos porcentuales; alimentos y bebidas no alcohólicas: 0,48 puntos; información y comunicaciones: 0,30 puntos. En conjunto representaron el 67,6% de la suba mensual.

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento fue de 2,4%, impulsado por productos de panificación, verduras y quesos, aunque algunas frutas registraron bajas de precios.

Por tipo de bienes, los servicios aumentaron más que los bienes: 3,1% contra 1,6%. En términos interanuales, los servicios acumulan una suba de 45,9%, frente al 28,7% de los bienes.

Similar al caso neuquino, Tucumán reportó una suba de precios del 2,2% en mayo, por debajo del 2,7% registrado en abril. Con este resultado, el índice acumula una suba del 15,2% en los primeros cinco meses del año y del 32,4% interanual.

Tucumán Inflación

Los rubros que mostraron mayores subas fueron: Comunicación, 11,3%; Restaurantes y hoteles: 4,7%; Salud: 4,6%; Recreación y cultura: 3,3%; y Transporte: 2,6%.

Por el contrario, los menores aumentos se vieron en Prendas de vestir y calzado, -0,4%; Bebidas alcohólicas y tabaco, 1,0%; Educación, 1,3%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,7%.En el desagregado se aprecia que la mayor incidencia sobre el índice general correspondió a: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,85 puntos porcentuales); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,46 puntos); y comunicación (0,35 puntos).

Mendoza y Córdoba, por debajo del 2%

Por el contrario, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Mendoza registró en mayo una suba mensual de 1,9%, llevando la inflación acumulada de los primeros cinco meses del año al 14%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,2%.

El rubro con mayor aumento fue Vivienda y servicios básicos, que avanzó 4% en el mes y acumula una suba interanual de 49,5%. También se destacaron los incrementos en Atención médica y gastos para la salud (3,1%), Esparcimiento (3%) y Otros bienes y servicios (2,8%).

Indumentaria, en tanto, no registró variaciones durante mayo.

Inflación Mendoza

En términos de incidencia sobre el índice general, el principal aporte provino de Alimentos y bebidas, que explicó 0,7 puntos porcentuales de la inflación mensual. Le siguieron Vivienda y servicios básicos y Atención médica y gastos para la salud, con 0,3 puntos cada uno.

La evolución de los precios muestra una desaceleración respecto de marzo (3,6%) y abril (2,3%), consolidando una tendencia de menor ritmo inflacionario durante el segundo trimestre del año.

Además, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas informó que trabaja en una actualización de la base de cálculo del IPC utilizando la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18), con el objetivo de ampliar y modernizar la canasta de bienes y servicios relevada.

En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC-Cba) aumentó 1,9% respecto de abril. Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 13,7%, mientras que la variación interanual llegó al 32,9%.

Por categorías, los precios de los bienes y servicios estacionales y los regulados crecieron 2,3%, mientras que la inflación núcleo (el resto de los bienes y servicios de la canasta) registró una suba de 1,7%.

El incremento mensual estuvo impulsado principalmente por alimentos y bebidas no alcohólicas, debido a aumentos en verduras, pan y cereales, lácteos y huevos

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por subas en alquileres, gas envasado y electricidad; Información y comunicaciones, por incrementos en telefonía móvil, internet, televisión y otros servicios de comunicación.