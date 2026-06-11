La inflación mayorista de EEUU trepó al 6,5% interanual en mayo y alcanzó su nivel más alto desde 2022

El indicador avanzó un 1,1% en mayo, superando las expectativas del mercado. Además, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron a 229.000 en la semana del 6 de junio.

El índice de precios al productor de EEUU acumula su mayor nivel en casi tres años, impulsado principalmente por un alza del 10,7% en los precios de la energía.

El índice de precios al productor (IPP) de Estados Unidos avanzó hasta el 6,5% interanual en mayo, frente al 5,7% registrado en abril, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales. Este dato de inflación mayorista marca el nivel más alto desde noviembre de 2022 y superó levemente las expectativas del mercado, que apuntaban a un 6,4%.

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La variación mensual también sorprendió al alza: el indicador avanzó un 1,1% en mayo, frente al 0,7% que anticipaban los analistas y al mismo incremento del mes anterior.

Sobre este punto, desde el organismo señalaron que "casi el 80% del aumento de los precios de demanda final en mayo se puede atribuir a un avance del 2,8% en el índice de bienes de demanda final . Los precios de los servicios de demanda final aumentaron un 0,3%".

Además, el índice de demanda final excluyendo alimentos, energía y servicios reflejó un crecimiento del 0,4% en mayo, tras el incremento del 0,7% del mes anterior. Este registro genera la tasa interanual en el 4,9%. Dentro de los bienes de demanda final , el organismo aseguró que "el 80% del avance generalizado puede atribuirse a un aumento del 10,7% en los precios de la energía".

Los servicios, por su parte, mostraron un incremento del 0,3% en mayo, desacelerando frente al 0,7% de abril.

Peticiones semanales de desempleo

En paralelo, el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes semanales de desempleo en EEUU subieron a 229.000 en la semana cerrada el 6 de junio, por encima de las 225.000 del período anterior y de las 219.000 que proyectaban las expectativas del mercado.

Por estados, los mayores aumentos se registraron en California (+3.532), Minnesota (+1.706), Tennessee (+1.671), Ohio (+1.342) e Illinois (+1.203), mientras que los descensos más pronunciados correspondieron a Texas (-2.125), Nueva Jersey (-901), Kansas (-726), Massachusetts (-669) y Florida (-607).

El promedio móvil de las últimas cuatro semanas se ubicó en 219.000 solicitudes, con una leve suba respecto de las 214.750 de la semana previa.