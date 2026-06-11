Estos son los rubros que subieron por encima de la inflación en Argentina en mayo 2026

Comunicación fue uno de los rubros que más subió en el mes.

Comunicación, educación, y cultura fueron las tres divisiones que más subieron en el mes de mayo, pero fueron siete los rubros que se ubicaron por encima de la medición general que se estableció en el 2,1%. El impulso llegó de la mano de los precios estacionales que avanzaron 3,5% por el fuerte aumento de verduras, compensado apenas por la caída de las frutas.

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image La división de mayor aumento en mayo fue Comunicación (+3,4%) como consecuencia del aumento en servicios de telefonía; escoltada por Educación (+2,9%). También se ubicaron por encima del promedio Salud (+2,6%), Vivienda, agua, gas y electricidad (+2,6%), Alimentos (+2,5%), y Bienes y servicios varios (+2,4%).

Mientras que en el otro extremo, las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (+0,8%) y Prendas de vestir y calzado (+0,3%).

Por su parte, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,5% y se erigió como la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos; mientras que en el Noreste, la Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo mayor incidencia por aumentos en Gas en garrafa y Alquileres de la vivienda. Noticia en desarrollo.-

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