Juran nuevos legisladores en las provincias: más poder para gobernadores y crecimiento libertario

Catorce distritos renovaron cargos durante el 2025. La foto macro muestra mayor poder de los oficialismos locales y la irrupción de escudería violeta en distintas legislaturas.

En espejo a la asunción en el Congreso de los diputados y senadores electos el 26 de octubre, también habrá recambio legislativo en las 14 provincias que este año tuvieron elecciones locales. La foto macro muestra un empoderamiento de los gobernadores en su pago chico y un crecimiento de La Libertad Avanza (LLA) , que comenzará a jugar con alfiles propios en diversos parlamentos.

Más allá de los comicios nacionales, el 2025 estuvo marcado por las reyertas provinciales. CABA , Buenos Aires , Chaco , Formosa , Salta , San Luis , Santiago del Estero , Corrientes , Santa Fe , Jujuy , Misiones , Mendoza , Catamarca y La Rioja fueron a las urnas para renovar escaños en sus legislaturas.

A excepción de los mendocinos, los catamarqueños, riojanos y santiagueños, el resto de los jefes provinciales optó por desenganchar las pulseadas vernáculas de la de octubre. El balance general da cuenta del poderío de los oficialismos, que se quedaron con 13 de las 14 pujas. La única excepción fue la Ciudad, donde el PRO de Jorge Macri cayó relegado al tercer puesto, con triunfo libertario y segundo puesto peronista.

La provincia de Buenos Aires ya tomó juramento a los representantes elegidos el 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria (FP) ganó por casi 14 puntos sobre la alianza entre LLA y el PRO. El recambio deja al peronismo con 39 bancas en Diputados, seguido por amarillos y violetas, con 31. Más atrás aparecen Unión y Libertad (cuatro); UCR + Cambio Federal (cuatro); Somos Buenos Aires (dos); Hechos (dos); Renovación y Fe (dos); Unión Renovación y Fe (dos); Coalición Cívica (dos) y el Frente de Izquierda (dos). Completa Derecha Popular, de Juan José Esper.

En el Senado, en tanto, FP ostentará 24 sillas; LLA - PRO, 16; Unión y Libertad, 3; Somos Buenos Aires, 2; y UCR + Cambio Federal, 1. De esta manera, se garantizó el quorum en la Cámara alta aunque requerirá de apoyos prestados para los proyectos que requieran mayorías especiales. A la par, la bancada justicialista no es uniforme y el gobernador Axel Kicillof deberá negociar con sus socios del cristinismo y el massismo para llevar a buen puerto sus iniciativas. Fue electo al frente del cuerpo Alejandro Dichiara .

Dichiara Guerrera El nuevo presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, y su antecesor, Alexis Guerrera.

En la Ciudad de Buenos Aires, los nuevos legisladores asumirán el martes 9 de diciembre a las 11. La reconfiguración del recinto le pondrá las cosas difíciles a Jorge Macri, quien lidiará con una palestra atomizada. La victoria libertaria de mayo robustecerá al bloque que comanda Pilar Ramírez. La crew mileista no solo renovó los seis puestos que ponía en juego sino que conquistó cinco más y elevó el número de integrantes a trece (13), que se amplía a 14 con exlibertarios.

En la compulsa, el PRO retuvo dos de las bancas que arriesgó y sumó otras tres, conformando un espacio de diez dirigentes propios. Pese al segundo puesto, el peronismo consagró una buena performance: defendió ocho escaños y consiguió dos más. Desde la semana próxima, tendrá 20 sillas. También revestirá especial atención el desembarco de Horacio Rodríguez Larreta, quien busca volver a las grandes ligas tras su fallida aventura presidencial.

Si bien amarillos y violetas confluyeron en una alianza para las elecciones nacionales, el alcalde porteño mira con desconfianza a sus "socios", que juegan fuerte como oposición en el paño legislativo. De hecho, debió conceder diversas modificaciones en el Presupuesto 2026 para granjearse el apoyo de LLA y así aprobar el proyecto.

Nuevos gobernadores y legislaturas amigables en el norte

En Salta, los nuevos legisladores asumieron sus cargos el pasado 24 de noviembre. La flamante configuración marca un crecimiento de LLA, que perdió en los comicios de junio pero se impuso en la batalla por la capital. Si bien el gobernador Gustavo Sáenz mantiene su poderío, lo cierto es que convivirá con un parlamento más atomizado, donde los libertarios usufructuaron el desangre del peronismo y se presentan como la principal escudería opositora.

De las 12 senadurías que se pusieron en juego, el oficialismo local se quedó con 11, mientras que hizo lo propio con 20 de las 30 en Diputados.

Hoy acompañé en la Legislatura de Salta la asunción de los senadores y diputados provinciales electos en mayo.



Cada uno cumple un rol fundamental.

Los invito a que, con diálogo y responsabilidad, sigamos trabajando juntos por el progreso de Salta y el bienestar de nuestra gente.

Santiago del Estero y Corrientes son dos casos especiales, ya que este año eligieron gobernadores. Sus calendarios quedaron desfasados, consecuencia de intervenciones federales que sufrieron en el pasado. En ambos distritos habrá continuidad partidaria aunque con otros nombres; ni Gerardo Zamora ni Gustavo Valdés contaban con reelección.

El primero ungió a su jefe de Gabinete, Elías Suárez, quien se impuso cómodamente a sus rivales, con el 73% de los votos. Una vez más, Zamora jugó a dos bandas, con su marca, el Frente Cívico y Social, y sus aliados del peronismo. Eso le aseguró quedarse con el control de la Legislatura. De 40 bancas, tendrá 32. Las ocho restantes se dividieron en igual proporción. El frente Despierta Santiago, que llevó como candidato a gobernador al radical Alejandro Parnás, tendrá cuatro. Misma cosecha exhibió LLA, cuyo aspirante el Ejecutivo, Ítalo Cocciolani, terminó tercero.

Por su parte, Valdés eligió a su hermano e intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, para sucederlo. El alcalde triunfó en primera vuelta con el 52% y se prepara para asumir al frente del Ejecutivo local. Vamos Corrientes, la escudería del oficialismo provincial, se quedó además con 9 de las 15 bancas en Diputados en juego y con 3 de las 5 en el Senado. De esta manera, continuará teniendo control sobre la Legislatura, que reparte el resto de los escaños entre el peronismo y Encuentro por Corrientes, del exgobernador Ricardo Colombi.

De los seis mandatarios que integran el frente Provincias Unidas, el correntino es el único que repitió la victoria local en las elecciones nacionales del 26-O.

Juan Pablo Valdés Juan Pablo Valdés recibió el diploma de gobernador electo de Corrientes.

A contramano de la mayoría de sus pares, el mendocino Alfredo Cornejo decidió no desdoblar las elecciones locales, en las que se eligieron 19 senadores y 24 diputados provinciales. El frente que armó junto con los libertarios se impuso cómodamente sobre el peronismo unido en ambas pulseadas. La cosecha óptima: no solo sostuvo su mayoría en ambas cámaras, sino que la amplió.

El oficialismo se quedó con 17 bancas en diputados, mientras que las 7 restantes fueron para el justicialismo. En el Senado mendocino, la repartija fue 14 para el gobernador y 5 para los peronistas. De esta manera, Cornejo y sus aliados tendrán 29 de los 48 escaños en la Cámara baja y 24 de los 38 en la alta. Eso sí: deberá compartir las bancas con sus aliados libertarios, lo que no le garantiza un espacio 100% encuadrado a su figura. La curiosidad del caso es que los dirigentes electos recién asumirán en mayo del 2026.

En la órbita peronista, el catamarqueño Raúl Jalil extenderá su hegemonía sobre la Legislatura. El 26-O el distrito eligió a 21 de los 41 diputados locales y a ocho de los 16 senadores.

Puertas adentro, se definieron 21 de los 41 diputados locales y ocho de las 16 senadurías. Para la primera categoría, Fuerza Patria se quedó con 11 puestos, conformando una bancada de 22, lo que le garantiza tanto el quorum como la mayoría. No obstante, perdió una de las 12 que arriesgaba. En tanto, LLA consiguió seis y tendrá 10, siendo primera minoría.

En el caso de la Cámara alta, el justicialismo recogió siete bancas. La restante fue para Provincias Unidas.