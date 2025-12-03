Cuáles son los tres desafíos del gobierno de Javier Milei, según Focus Economics

Los analistas destacan los avances recientes pero remarcan que aún falta definir un rumbo cambiario consistente para consolidar la estabilidad.

Milei sigue estando en el foco del los inversores extranjeros.

La mayoría de los indicadores macroeconómicos muestran una mejora en la salud de la economía argentina desde la llegada de Javier Milei al poder. Sin embargo, persisten desafíos estructurales relevantes, en especial la necesidad de consolidar un régimen cambiario estable y avanzar hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio, según un informe difundido por FocusEconomics.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El análisis, que repasa el desempeño de la administración de La Libertad Avanza, sostiene que las cuentas fiscales se han reequilibrado y que la deuda pública y la inflación mantienen una trayectoria descendente . Además, prevé que la economía argentina será una de las que más crecerá en la región en 2025, pese a ciertos signos de debilidad en los datos mensuales de actividad. “La mayoría de los indicadores disponibles sugieren que ha habido una mejora en la salud de la economía”, evaluó FocusEconomics.

Pese a los avances, el informe advierte que el Gobierno todavía debe resolver uno de los pilares más sensibles: la política cambiaria. FocusEconomics recordó que la corrida cambiaria de septiembre y octubre de 2025 fue contenida gracias a una intervención extraordinaria del gobierno estadounidense, algo que considera insostenible como herramienta de estabilización.

Según la consultora, Argentina deberá avanzar hacia un tipo de cambio más flotante que facilite la acumulación de reservas y evite atrasos cambiarios, ya sea ampliando la banda de intervención del BCRA o eliminándola por completo.

Los analistas del informe proyectan que el PBI argentino crecerá alrededor del 3% anual hasta 2030 , un fuerte contraste con la década previa de estancamiento. El organismo también destaca que, bajo el mandato de Milei, la economía se ve favorecida por la desinflación, la baja de tasas y las expectativas de un clima de negocios más favorable.

El buen desempeño de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término, señala el reporte, mejoró las chances de avanzar en reformas estructurales, especialmente en materia tributaria y laboral. A su vez, la relación fluida con Estados Unidos y el respaldo financiero del FMI continúan siendo factores que sostienen la confianza.

industriales.jpg Focus Economics prevé que la economía argentina crecerá 3% anual hasta 2030

El dilema del dólar

El consenso del mercado espera que el peso siga depreciándose en los próximos años, aunque a un ritmo cada vez más moderado. También proyecta que la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos se mantenga acotada, a medida que se desmonten los controles cambiarios que aún persisten.

La claridad sobre el esquema cambiario de largo plazo y el compromiso de no restablecer controles de capital serán claves para consolidar la llegada de inversiones y normalizar la economía, advierte la consultora.

FocusEconomics subraya que los riesgos siguen siendo relevantes. El principal, asegura, es un posible final desordenado del régimen cambiario, que podría provocar un fuerte salto del dólar.

También cita la creciente oposición política y social, que podría poner en riesgo el avance de las reformas si la recuperación económica se demora. A esto se suman factores climáticos —como la sequía que hundió la producción agrícola en 2023— y la posibilidad de un retorno del gasto excesivo y la inflación si el peronismo vuelve al poder en 2027.

“En resumen, y dado el turbulento recorrido de Argentina, aún se necesita un inversor valiente para apostar plenamente por su futuro económico”, concluye el informe.