Batalla cultural: a pesar de haber ganado las elecciones, el Gobierno no logra dominar la opinión pública

Los datos surgen de un informe que analizó el respaldo que tienen los postulados ideológicos fundamentales del movimiento libertario. Además, la principal preocupación de los argentinos gira entorno a los problemas económicos del país.

Archivo. Javier Milei junto a Agustín Laje, una de las mentes detrás de la "batalla cultural" del Gobierno.

El gobierno de Javier Milei destacó, en varios momentos de sus dos años de gestión, que más allá de la economía, la gestión libertaria llegaba para dar la "batalla cultural" , es decir, establecer sus postulados ideológicos fundamentales para que se vuelvan sentido común. Sin embargo, un reciente informe reveló que, a pesar de haber ganado las elecciones poco más de un mes atrás , tan solo el 7,7% de los argentinos apoya la lucha en el campo de las ideas que dan desde la Casa Rosada, mientras que el 51% asegura que los funcionarios deberían enfocarse mayormente en resolver los problemas económicos del país.

En detalle, los datos surgen de un estudio que encuestó a diferentes personas para lograr entender la sintonía ideológica que mantienen con el Gobierno. Las preguntas fueron orientadas a los grandes debates que planteó el movimiento libertario y van desde el rol del Estado hasta las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

El informe fue elaborado por la consultora Alaska, donde tomaron diferentes citas de referentes del Gobierno o del movimiento libertario para medir el grado de sintonía ideológica de las personas.

Así, por ejemplo, al ser consultados por las políticas de derechos humanos referidas a la última dictadura militar, el 50,2% de los encuestados afirmó que las mismas deberían sostenerse, mientras que el 35,4% dijo que las mismas no deberían ser dictadas por el Estado.

Según la encuesta, la economía sigue siendo la preocupación general de los argentinos por amplio margen.

En referencia a otro de los temas fuertes de debate durante la presidencia de Milei , el arancelamiento universitario, el 61,4% de los consultados respondió que la gratuidad universitaria es un "derecho básico", mientras que un 34,9% aseguró que es necesario imponer tarifas para mantener la calidad de la educación.

Batalla cultural 2 La encuesta se repitió luego de 8 meses y no mostró mayor signo de apoyo a los postulados ideológicos del Gobierno. Alaska

Sobre el rol percibido del Estado, 69,1% de los participantes en la encuesta aseguraron que la gestión pública debería "tener un papel más activo en la economía", mientras un 23,9% sostuvo lo contrario.

Otro tema de fuerte debate en la gestión libertaria es la eliminación de la obra pública estatal. En este punto, 66,4% de los preguntados se mostró en contra de eliminar las obras del Estado, mientras que el 30,3% mostró sintonía con el ideal propuesto por Milei.

batalla cultural 3 La limitación del derecho a la protesta, uno de los principales puntos de convergencia entre la sociedad y el gobierno libertario.| Alaska

Para cerrar, otro foco de desacuerdo entre la opinión pública y las ideas libertarias fue entorno a la dolarización, una de las grandes promesas de campaña de Milei. El 61,8% de los encuestados sostuvo que argentina no debería tomar el dólar como su moneda de curso legal, frente a un 22,8% que apoyó la propuesta del jefe de Estado.

Los puntos donde los encuestados se mostraron en línea con las ideas que promulga el Gobierno fueron aquellos que tuvieron que ver con limitar el derecho a la protesta, la percepción del feminismo, la priorización del desarrollo por sobre el cuidado ambiental y la privatización de empresas públicas. En cada uno de dichos apartados, el Gobierno consiguió tener un apoyo que superó el 50% y, en algunos casos, ascendió hasta el 75%,