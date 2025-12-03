Radiografía de los bloques en Diputados: cómo quedaron y quiénes son sus referentes

La sesión preparatoria terminó de oficializar los movimientos y ensambles que provocaron, durante la misma jornada, un empate en la tercera fuerza.

El flamante bloque de Provincias Unidas (PU) fue el que más novedades presentó: incorporó a la mendocina Lourdes Arrieta (exlibertaria, dejó la bancada de Coherencia ), oficializó la adhesión de los tres diputados de Democracia para Siempre que conservaban sus bancas (Coletta, Juliano y Rizzotti) y añadió dos miembros del PRO (Capozzi y Núñez). Confirmada la presidencia de la exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia , perdió a Miguel Pichetto, N icolás Massot (ambos permanecen en Encuentro Federal) y Diógenes González, que responde al exgobernador correntino Gustavo Valdés y se incorporó a la UCR . ¿Un anticipo de que no quiere disputar a escala nacional? Este espacio será presidido por Pamela Verasay y se corresponderá con la elección que vivirá el partido centenario este mismo mes.

Provincias Unidas , que cuenta con 18 miembros y referencias como Juan Schiaretti y Martín Lousteau , se propone como una tercera vía de gobernabilidad federal en donde conviven el cordobesismo, el radicalismo de Evolución y el socialismo santafesino . Además, sumaron dos espacios como interbloques para aumentar su influencia a la hora de disputar comisiones: el propio Encuentro Federal y la Coalición Cívica . Sin embargo, un movimiento de último momento alteró su proyección y los igualó en 22 legisladores como tercera fuerza en la Cámara de Diputados.

El PRO (que perdió la mitad de su espacio y se quedó con 12 diputados) revivió parcialmente la experiencia de Juntos por el Cambio: constituyó un interbloque con la UCR (6), MID (2), Por Santa Cruz (José Luis Garrido, del que había trascendido una posible incorporación a PU) y Adelante Buenos Aires (Karina Banfi, que armó un unibloque al romper con la UCR, pero se alineó igualmente en este gran armado).

Con ese rompecabezas legislativo, Cristian Ritondo logró prorrogar la definición de la tercera vicepresidencia de la Cámara para la próxima sesión, que ocurrirá en extraordinarias. ¿Inicia la pelea por un nuevo interbloque? La evidencia de lo espontáneo de este armado fue que no tenían definido siquiera quién era el candidato para ese cargo, a diferencia de PU que propuso a Ignacio García Aresca.

Otro traspié es la de apuesta de Innovación Federal, que perdió la posibilidad de alinearse con el MID y con Por Santa Cruz, se le escapó Lourdes Arrieta de su potencial aliado Coherencia y fue superado como tercera minoría por el nuevo conglomerado encabezado por el PRO. Está compuesto por salteños y misioneros ("por ahora... todo está abierto", dijeron desde el bloque) y será presidido por Alberto Arrúa.

Renovación en Diputados: aparecen los primeros referentes

Otro elemento que se expuso en la sesión preparatoria son las lealtades fragmentadas y jerarquizadas que conviven dentro de cada bloque. En La Libertad Avanza se presentó sin disimulos un "Olé, olé, olé, Seba, Seba" cuando juró Sebastián Pareja, presidente del partido en territorio bonaerense y con representantes parlamentarios en el Congreso nacional y en la Legislatura provincial.

En Fuerza Patria, cada adherente a La Cámpora se expresó contra la detención de Cristina Kirchner, mientras que su compañera de bancada Marita Velázquez -referente de Principios y Valores- rechazó la condena de Guillermo Moreno. Ni siquiera Juan Grabois vivió con esa intensidad la jura. Germán Martínez, que calificó como "trabajo militante" el sostenimiento de la unidad, volverá a liderar el bloque justicialista junto a Cecilia Moreau, elegida como vicepresidenta primera. "Elijo Catamarca", el reciente espacio que se desprendió del peronismo ya se diferenció en la votación de Martín Menem como presidente de la Cámara.

Una protagonista de la jornada fue Lilia Lemoine, que permaneció en primera fila chicaneando a todos los oficialistas que se acercaban a jurar. Su compañero y exministro, Luis Petri, mostró parte de sus ocho años de experiencia en Diputados: será el vicepresidente segundo y anticipó que volverá a intervenir sin concesiones contra Fuerza Patria, a quienes recomendó "ir al psicólogo". La respuesta llegó desde Agustín Rossi, quien junto a Jorge Taiana también encabezaron el Ministerio de Defensa. Entre los tres, pueden sostener un ávido debate en la Comisión de Defensa con una gestión a cuestas.

Germán Martínez Cecilia Moreau Germán Martínez y Cecilia Moreau, referentes de Fuerza Patria. Mariano Fuchila

Cómo está compuesta la Cámara de Diputados

Tras el recambio legislativo, los bloques de la Cámara de Diputados y su composición son: