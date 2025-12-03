Causa ANDIS: se negó a declarar una imputada clave del núcleo de Calvete, la "cajera"

Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete, optó por no declarar en la causa que investiga presuntos direccionamientos y pagos ilegales en la ANDIS. La fiscalía sostiene que era pieza central en el manejo de dinero y la distribución de fondos.

Guadalupe Muñoz quedó nuevamente en silencio ante la Justicia, pese a estar señalada como administradora de fondos dentro del esquema investigado.

Guadalupe Muñoz , pareja de Miguel Ángel Calvete , uno de los acusados clave del caso ANDIS , se negó a declarar este miércoles en la causa que investiga una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de medicamentos dentro del organismo.

Según el dictamen del fiscal Franco Picardi , Muñoz está vinculada a los direccionamientos y pagos indebidos que forman parte de la investigación. Habría sido la encargada, siguiendo instrucciones de Calvete, de conseguir grandes sumas de dinero en efectivo para Diego Orlando Spagnuolo , entonces titular de la agencia.

De las conversaciones obtenidas del teléfono de Calvete, la fiscalía determinó que él le enviaba a Muñoz un detalle del dinero que habrían recibido diversas firmas por parte de la ANDIS, incluidas aquellas relacionadas con su pareja.

“Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz administraban los pagos efectuados por dichas empresas, participando activamente en la distribución de los fondos derivados de las operaciones investigadas, determinando los porcentajes a retener y el destino de los montos remanentes, los cuales, en algunos casos, finalizaban en manos de funcionarios nacionales”, aseguró Picardi.

Para el fiscal, resultan relevantes los audios enviados por Calvete a Muñoz el 11 de junio de 2025 , en los que le indica cómo debía calcular los porcentajes. De ese intercambio también se desprende que una parte del dinero quedaba en manos de ambos.

En otros mensajes, se observa que Muñoz envió un recibo de aproximadamente u$s90.000 y que Calvete le respondió que lo guardara en “la caja fuerte”, sin precisar de quién provenía ni en concepto de qué.

El fiscal también destacó que Spagnuolo habría recibido de parte de Calvete y Muñoz $5.000.000 en efectivo para realizar un viaje. Surge de un diálogo en el que Calvete le pide a su pareja “cinco palos” en pesos. Cuando ella pregunta para quién era, él responde: “Para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”.

Luego, Spagnuolo y Calvete mantuvieron otro intercambio referido a ese supuesto viaje y a la forma en la que se le entregaría el dinero en “algún lugar disimulado”.

Durante el allanamiento del domicilio de Calvete, se halló un papel adherido en la cocina con instrucciones para el personal sobre cómo responder si alguien preguntaba por él o por sus sociedades. Según la fiscalía, ese indicio demuestra un comportamiento “totalmente contumaz frente al sistema de administración de justicia”.