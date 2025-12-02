Juran los nuevos diputados bonaerenses y definen a las autoridades de la Cámara Por Juliana Ricaldoni + Seguir en









La Cámara de Diputados realizará este martes su sesión preparatoria, en la que se combinará la jura de los legisladores electos el 7 de septiembre con la disputa por los cargos.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires realizará este martes la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, en un encuentro que combinará la jura de los legisladores electos en las elecciones del 7 de septiembre con la discusión por el reparto de cargos para el nuevo período parlamentario.

El escenario llega atravesado por una negociación intensa dentro de Unión por la Patria (UxP), donde conviven intereses del kicillofismo, el massismo y La Cámpora. La disputa central es la Presidencia de Diputados, un sillón estratégico para el gobernador Axel Kicillof en un momento en el que también busca aprobar el endeudamiento por más de u$s3.000 millones.

Congreso La Legislatura bonaerense define autoridades en medio de tensiones internas de UxP. Jura en Diputados La jornada comenzará a las 12 con la jura de los nuevos diputados y continuará a las 15 con la sesión preparatoria en la que deberán elegirse las nuevas autoridades. La dinámica dejará un escenario particular: la Cámara renovada votará sus cargos este martes, pero volverá mañana a funcionar con su composición actual para tratar el endeudamiento solicitado por el Ejecutivo.

La conducción del cuerpo está en el centro de la pulseada de UxP. Aunque hay varias alternativas, tres nombres concentran la discusión y condensan la interna del oficialismo:

• Movimiento Derecho al Futuro (Axel Kicillof)

El espacio del gobernador impulsa a Mariano Cascallares, exintendente de Almirante Brown y actual diputado. Su designación fortalecería el rol de los intendentes y permitiría al Ejecutivo un enlace directo con la agenda legislativa. • Frente Renovador (Sergio Massa) El sector comandado por el tigrense pretende sostener el esquema de rotación que rige actualmente y propone continuar con uno de sus referentes: Alexis Guerrera, quien actualmente conduce la Cámara baja. • La Cámpora (Máximo y Cristina Kirchner) La organización kirchnerista empuja dos alternativas dentro del tablero político: Alejandro Dichiara, legislador de la Sexta y expresidente del cuerpo, y Luis Vivona, exsenador que también aparece mencionado en las negociaciones. El reparto de cargos será especialmente sensible porque de allí dependen todas las vicepresidencias, secretarías y prosecretarías, además de la arquitectura de gobierno interno que ordenará los próximos dos años. Qué ocurrirá en el Senado bonaerense El 8 de diciembre será el turno del Senado provincial, donde la vicegobernadora Verónica Magario continuará al frente. Fuerza Patria tendrá mayoría con 24 bancas y ocupará dos vicepresidencias.